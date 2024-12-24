Наглый "накат" не удался: ВСУ разбили колонну бронетехники РФ на Времевском направлении (видео)

Не следует толкаться на чужую территорию, потому что за это догоняет возмездие.

Недавно вблизи Нового Комара оккупанты пошли на штурм позиций наших защитников колонной из трех танков и БМП с пехотой. Благодаря сноровке и точности операторов дронов, уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав.

Кадры сняла 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко, сообщает ОСУВ "Хортица".

ВСУ разбили вражескую колону бронетехники на Времевском направлении

"Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады — регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия", — отметили бойцы.

На перехват бронетехники противника быстро вылетели FPV-дроны подразделения. Благодаря сноровке и точности операторов дронов, уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав.

"Потому что, как известно, ездить на бронетехнике по чужой земле — страшно, больно и долго не получится", — акцентировали в "Хортице".

Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар к северу от Великой Новоселки, добавили в ведомстве, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм.

Напомним, сегодня потери российских войск в сутки составляют 777 720 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1630 военных.

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