Нагнетание относительно массированного ракетного удара России: в МИД ответили

Сегодня, 20 ноября, в инфополе появились сообщения о временном переходе на дистанционную работу посольства США и других диппредставительств в Украине из-за угрозы массированного удара со стороны РФ. К сожалению, это ежедневная реальность для украинцев уже более тысячи дней. И партнерам следовало бы отреагировать на эту угрозу идентично всем предыдущим дням в условиях полномасштабной войны, без дополнительного нагнетания.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются, к сожалению, ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", — отметили в МИД Украины.

Всех граждан Украины попросили сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытия в случае опасности. Как, собственно, и нужно делать всякий раз при угрозе дронового или ракетного обстрела со стороны России.

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