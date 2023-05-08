Наготове Ту-95, Ту-165: полковник ВСУ предупреждает об угрозе массированной ракетной атаки в ночь на 9 мая

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предполагает, что есть высока вероятность массированной ракетной атаки Украины в ночь на 9 мая. Главная цель – это столица.

Такое мнение военный лётчик-инструктор высказал в эфире Эспрессо.

"Киев для россиян — знаковый город, поэтому они будут пытаться как минимум его поджечь, чтобы показать своему обществу хоть какую-то для них "положительную победу". Противнику не удался удар, который планировался в РФ ракетой "Кинжал" по Верховной Раде, потому что 4 мая в 2:30 наша ПВО сбила эту ракету над Киевщиной", — сказал он.

По его данным, у россиян наготове вражеские Ту-95, Ту-165 и ракеты Х-101 и Х-555.

"Враг попытается широкомасштабной атакой крылатых ракет достать все-таки Киев. У противника готовы Ту-95, Ту-165, остались около 50 ракет Х-101 и Х-555, также россияне могут добавить ракеты другого уровня для создания массированной атаки. Сегодня ночью надо быть предельно осторожным Киеву и всей Украине, потому что ракеты с дальностью более 2000 км могут достать любого места", — предупредил Свитан.

Атака столицы 8 мая

Напомним, ночью 8 мая Россия нанесла очередной удар по Киеву. Агрессорка использовала для атаки иранские дроны "Шахед". По данным Воздушных сил, по стоице выпустили более 30 Shahed-136. Все цели были сбиты украинскими силами ПВО. Впрочем, обломки упали на жилые дома, пять человек пострадали.

Больше всего пострадал от атаки БпЛА жилой дом в Святошинском районе. Там обломок дрона повредил 22-этажный дом. На 11-м этаже вместо стены образовалась дыра. В соседних квартирах выбило окна.

Все, что известно о ночной атаке России по столице и ее последствиях – читайте в материале на ТСН.ua.

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