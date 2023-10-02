"Наговорил не на одно уголовное дело": Арестович вляпался в скандал из-за лозунга "Слава Украине"

Также Арестович пригрозил Западу, что украинцы могли бы совместно с РФ воевать против Европы.

Эксрадник Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал. На Форуме свободной России в Польше Арестович выразил поддержку так называемым "хорошим русским" и заявил, что считает лозунг "Слава Украине" и ответ: "Героям слава" – дрессировкой.

Отрывок видео выступления экс-советика главы ОП опубликовал "Главком".

"Больше всего мне не нравится в российской оппозиции – постоянные извинения за слово "русский". Для меня настоящий фашизм – записывать всех россиян в фашисты. Мне кажется, что российской оппозиции навязали извинительный тон. И он проявляется в хорошем дрессировке относительно "Слава" Украине" и "Героям слава". Мне эта дрессировка не нравится", – сказал он.

Арестович считает, что россияне не обязаны поддерживать этот лозунг.

В интервью изданию ERR Алексей Арестович высказал еще несколько скандальных тезисов.

Украину и РФ могли бы совместно воевать против Запада, предполагает Арестович.

"Знаете, как воюют украинцы? Российская империя не выиграла ни одной войны без украинцев. Все победы Красной армии, в том числе во Второй мировой войне, это потому, что украинцы воевали. Каждый второй офицер советской армии был украинцем по национальности.

Вы знаете, как мы воюем. Теперь представьте, как воюют русские, а как мы, если нас объединить. Вот с чем столкнется Запад, если не поможет Украине выиграть войну с Россией. Мало места будет Западу, я сразу говорю, тем более, в его нынешнем состоянии", – сказал экс-советник ОП.

Послевоенная перестройка Украины

Арестович заявил, что выступает за условные "Соединенные Штаты Украины".

"Мы имеем два проекта в Украине: грубо говоря, условно Соединенные Штаты Украины, то есть открытое общество, которое принимает всех и все. И мононациональное государство, где все патриотически, все украинское, грубо говоря, такая орбановщина, право-шовинистическая", – заявил он, подыгрывая нарративу российской пропаганды о "расцвете" радикального национализма в Украине.

Арестович наговорил на не одно уголовное дело – нардеп

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что по возвращении в Украину Алексей Арестович должен быть арестован, ведь наговорил не на одно уголовное дело.

Об этом передает "Эспрессо".

По мнению нардепа, Арестович пытается быть больше россиянином, чем сами россияне.

"Фактически, по словам Арестовича, я слушал большое уважение величества Российской империи и величественного русского народа. У меня создалось такое впечатление, что он взял статью диктатора Путина за 2021 год и пересказал ее своими словами. Это выглядело очень позорно. Такое впечатление, что он потерял чувство Родины и выступает с предвыборной речью на пост президента РФ.

И я бы очень хотел, чтобы наши правоохранительные органы также с этим ознакомились. Поскольку, после возвращения в Украину, Арестовичу единственный путь – в тюрьму", – сказал Олег Дунда.

Ранее в Сети разразился скандал из — за высказываний Арестовича на своих закрытых психологических семинарах о женщинах. В частности, Арестович называет женщин "существами", а мужчин — "идолами".

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