Награды для украинских военных и перевод часов на летнее время: пять главных новостей ночи 27 марта

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей ночи 27 марта:
- Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №179/2022 решил присвоить звание Герой Украины 15 мужественным защитникам страны. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил госнаградами 117 украинских военнослужащих. Читать дальше –>
- В Украине часы переводят два раза в год: в марте (на летнее время) и в октябре (на зимнее время). Хотя в последнее время все чаще в парламенте звучат разговоры об отмене этого перехода в нашей стране вслед за Евросоюзом. Читать дальше –>
- Обнародование фото и видео с мест вражеских обстрелов может квалифицироваться по Уголовному кодексу Украины как шпионаж (для работников иностранных СМИ) или государственная измена (для украинских журналистов). Читать дальше –>
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в который раз напоминает о важности воздушной тревоги и развенчивает фейки в этом отношении, ведь враг продолжает атаковать мирные города и воевать с населением Украины. Читать дальше –>
Как сообщалось:
Также вам может быть интересно: