Награды для украинских военных и перевод часов на летнее время: пять главных новостей ночи 27 марта

Награды для украинских военных и перевод часов на летнее время: пять главных новостей ночи 27 марта

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей ночи 27 марта:

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №179/2022 решил присвоить звание Герой Украины 15 мужественным защитникам страны. Читать дальше –>

Президент Украины Владимир Зеленский отметил госнаградами 117 украинских военнослужащих. Читать дальше –>

В Украине часы переводят два раза в год: в марте (на летнее время) и в октябре (на зимнее время). Хотя в последнее время все чаще в парламенте звучат разговоры об отмене этого перехода в нашей стране вслед за Евросоюзом. Читать дальше –>

Обнародование фото и видео с мест вражеских обстрелов может квалифицироваться по Уголовному кодексу Украины как шпионаж (для работников иностранных СМИ) или государственная измена (для украинских журналистов). Читать дальше –>

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в который раз напоминает о важности воздушной тревоги и развенчивает фейки в этом отношении, ведь враг продолжает атаковать мирные города и воевать с населением Украины. Читать дальше –>

Как сообщалось:

Также вам может быть интересно:

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают", - обращение Владимира Зеленского