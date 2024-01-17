Нагрузка на энергосистему растет: украинцев призывают снизить потребление

Потребление электроэнергии к вечеру среды, 17 января, стремительно растет. За текущую неделю этот уровень потребления – самый высокий.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Безусловно, основная причина роста потребления — значительное похолодание. За последние сутки средняя температура воздуха снизилась с -1 до -6 °C. Это создает дополнительную нагрузку на оборудование электростанций и сети. Ведь для покрытия растущего потребления сегодня вечером необходимо задействовать дополнительную мощность, эквивалентную, по меньшей мере, работе 3 тепловых электростанций.

Еще утром Диспетчерский центр «Укрэнерго» предупредил о дефиците в энергосистеме на уровне 5% в период с 8:00 до 20:00. К резкому похолоданию добавились ремонты на тепловых электростанциях и невозможность гидроэлектростанций работать непрерывно. Ситуацию днем несколько улучшила ясная погода. способствует работе солнечных электростанций", – отмечают в компании.

Именно поэтому украинцев призывают к экономии электроэнергии. Это позволит энергосистеме сбалансированно работать и обеспечить стабильное энергопитание страны.

Как помочь энергосистеме

Да, в "Укрэнерго" бытовым потребителям советуют:

уменьшить использование обогревателей, кондиционеров для обогрева помещения, мощных электрокотлов;

не включать одновременно мощные электроприборы: утюг, стиральную машину, пылесос, бойлер, чайник, обогреватель, кондиционер, электроплиту;

выключать свет в пустых помещениях.

В свою очередь, бизнес и промышленность могут:

в вечерние часы с 18.00 до 20.00 уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд;

выключать свет в пустых помещениях;

пересмотреть производственные процессы с учетом экономного потребления электричества.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал о реальном состоянии энергосистемы Украины.

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