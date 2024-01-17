Нагрузка на энергосистему растет: украинцев призывают снизить потребление

Ситуация пока непростая.
Потребление электроэнергии к вечеру среды, 17 января, стремительно растет. За текущую неделю этот уровень потребления – самый высокий.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Безусловно, основная причина роста потребления — значительное похолодание. За последние сутки средняя температура воздуха снизилась с -1 до -6 °C. Это создает дополнительную нагрузку на оборудование электростанций и сети. Ведь для покрытия растущего потребления сегодня вечером необходимо задействовать дополнительную мощность, эквивалентную, по меньшей мере, работе 3 тепловых электростанций.
Еще утром Диспетчерский центр «Укрэнерго» предупредил о дефиците в энергосистеме на уровне 5% в период с 8:00 до 20:00. К резкому похолоданию добавились ремонты на тепловых электростанциях и невозможность гидроэлектростанций работать непрерывно. Ситуацию днем несколько улучшила ясная погода. способствует работе солнечных электростанций", – отмечают в компании.
Именно поэтому украинцев призывают к экономии электроэнергии. Это позволит энергосистеме сбалансированно работать и обеспечить стабильное энергопитание страны.
Как помочь энергосистеме
Да, в "Укрэнерго" бытовым потребителям советуют:
- уменьшить использование обогревателей, кондиционеров для обогрева помещения, мощных электрокотлов;
- не включать одновременно мощные электроприборы: утюг, стиральную машину, пылесос, бойлер, чайник, обогреватель, кондиционер, электроплиту;
- выключать свет в пустых помещениях.
В свою очередь, бизнес и промышленность могут:
- в вечерние часы с 18.00 до 20.00 уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд;
- выключать свет в пустых помещениях;
- пересмотреть производственные процессы с учетом экономного потребления электричества.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал о реальном состоянии энергосистемы Украины.
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