- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 307
- Время на прочтение
- 1 мин
Нагрузка на связь в Киеве и области критически усилилась: заявление Минцифры после атак
В Минцифре предупредили, что вражеские атаки повлекли за собой нагрузку на цифровую инфраструктуру Киева и области.
За прошедшие сутки цифровая и телекоммуникационная инфраструктура Украины испытала дополнительные нагрузки из-за вражеских атак, в частности на территории Киева и Киевской области.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
В ведомстве поблагодарили команды ГСЧС, операторов электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании, а также всех специалистов отрасли за оперативное реагирование и слаженную работу при ликвидации последствий атак.
В настоящее время в Минцифре продолжают координировать мероприятия по поддержке объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильное функционирование связи и цифровых сервисов.
РФ хочет «выбить» связь в Украине: последние новости
Напомним, что сегодня, 27 сентября, российский удар повредил головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины — «Киевстар».
Ранее мы писали, что Россия чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.
23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.
Нардеп Федиенко в свою очередь объяснил, возможно ли в Украине «выбить» Интернет.