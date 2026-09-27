Нагрузка на связь в Киеве и области критически усилилась: заявление Минцифры после атак

В Минцифри сообщили о последствиях российских ударов для сетей связи в Киевской области / © ТСН

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За прошедшие сутки цифровая и телекоммуникационная инфраструктура Украины испытала дополнительные нагрузки из-за вражеских атак, в частности на территории Киева и Киевской области.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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В ведомстве поблагодарили команды ГСЧС, операторов электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании, а также всех специалистов отрасли за оперативное реагирование и слаженную работу при ликвидации последствий атак.

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В настоящее время в Минцифре продолжают координировать мероприятия по поддержке объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильное функционирование связи и цифровых сервисов.

РФ хочет «выбить» связь в Украине: последние новости

Напомним, что сегодня, 27 сентября, российский удар повредил головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины — «Киевстар».

Ранее мы писали, что Россия чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

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Нардеп Федиенко в свою очередь объяснил, возможно ли в Украине «выбить» Интернет.

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