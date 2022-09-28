"Нах* этого президента надо снимать": оккупант заявил, что не понимает, кому нужна война в Украине (перехват)

Российские оккупации все больше понимают ненужность этой войны.
Некоторые уже говорят о том, что нужно снимать президента.
Да, об этом в разговоре со своей матерью заявил один из оккупантов. Перехват выложил ГУР Минобороны.
Мать оккупанта рассказывает о ситуации с мобилизацией в России. Она удивлена, что в тот же день, когда Путин подписал приказ, начали разносить повестки.
"У них все было заготовлено заранее", — негодует женщина.
Она также возмущена тем, что мобилизационные пункты повсюду – даже на вокзалах.
Сам сын хочет написать рапорт на увольнение, но мобилизация изменила все планы, поскольку теперь, уверен он, его не отпустят.
"Нах* надо снимать этого президента с власти. Эта война нах*й никому не нужна. Мне ни холодно, ни жарко от этой Украины", — говорит оккупант.
Напомним, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих.
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