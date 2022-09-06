"На х*р мне твои бабки": оккупанты из "ДНР" отказываются идти в наступление (перехват)

Их уже не интересуют никакие деньги, и они хотят домой.

Об этом свидетельствует разговор участника НВФ из ДНР со своей женой, которую перехватило ГУР Минобороны.

Жена рассказывает оккупанту, что она следит за новостями, и пересказывает информацию о наступлении ВСУ на Херсон. Мужчина подтверждает, что ситуация усложнилась.

Женщина требует, чтобы оккупант бросал все и шел домой.

"Мы сегодня ему так и сказали, на х*р мне ср*лись твои бабки. Вези домой. А он типа намекает, что если мы сложим оружие. Мы ему, что мы слаживать оружие не будем, потому что это тюрьма. Полгода прошло, уже домой, уже все на пределе", — говорит оккупант.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.