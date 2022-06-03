"Нах*й, знов нах*й, до росії - нах*й": "Укравтодор" продал дорожный знак с направлением движения для оккупантов

"Нах*й, знов нах*й, до росії - нах*й": "Укравтодор" продал дорожный знак с направлением движения для оккупантов

В четверг, 2 июня, состоялся первый благотворительный онлайн-аукцион "Укравтодора" на Prozorro.Продаже.

Во время продажи продали легендарный дорожный знак "Нах*й, знов нах*й, до россії — нах*й". Выручили за него 631 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

В аукционе приняли участие 29 человек. Стартовая цена за знак составила 50 тысяч гривен. Впрочем, за три раунда стоимость выросла до 631 тысячи. Собранные средства передадут в помощь украинским защитникам.

К слову, этот дорожный знак был создан на третий день войны. С началом полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, "Укравтодор" дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов. Ведь оккупанты имели устаревшие советские карты.

"Мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они делали демонтаж в своих населенных пунктах. А в противоположность создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже дорожники и коммунальщики установили", — рассказали в пресс-службе компании.

Фото: Укравтодор

Как сообщалось, на благотворительном аукционе Prozorro.Продажи и "Укроборонпроме" продали именную ручку президента США Джо Байдена. Ее приобрели за 600 тысяч гривен. Средства пойдут на закупку пикапов для 47 батальона ВСУ.

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