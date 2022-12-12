Находились более 150 российских вояк: под Мелитополем ликвидировано очередное логово оккупантов

В Мелитопольском районе снова прилетело в здание, где разместились российские захватчики.

В Мелитопольском районе ликвидировано еще одно логово оккупантов. В селе Майское после очередного неудачного курения вчера раздались взрывы в одном из зданий.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Вчера, 11 декабря, на Запорожье прошла удачная спецоперация по ликвидации базы российских оккупантов на территории ООО "Политехника" в районе села Пологи. По данным разведки, к моменту прилета там находилось около 150 российских вояк. Число 200 и 300-х противника уточняется.

Украинские разведчики подразделения ССО "Бандерлоги" вычислили место дислокации россиян и передали точные координаты украинским артиллеристам. Они метко и быстро отработали по указанному месту.

Около 13:00 разведчики отследили военную группировку, а уже в 15:00 после серии прицельного огня арты по целе местные жители наблюдали черный дым над "Политехникой".

В Генштабе пока эту информацию официально не прокомментировали.

Напомним, что за последние сутки украинские защитники доплюсовали к "хорошим русским" по меньшей мере 620 оккупантов. На сегодняшний день потери РФ в Украине составляют уже 94 760 воинов.

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