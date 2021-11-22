Находились в закрытом лагере: на Банковой рассказали подробности эвакуации трех украинок и 11 детей из Сирии (фото)

Находились в закрытом лагере: на Банковой рассказали подробности эвакуации трех украинок и 11 детей из Сирии (фото)

Эвакуации ждут еще 19 граждан.

В Украину из сирийского лагеря для беженцев 22 ноября вернулись 14 граждан, среди которых трое женщин и 11 детей. Они находились в лагере беженцев Аль-Холл.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Граждане приземлились в Международном аэропорту "Киев". Отмечается, что это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время эвакуационных операций из Сирии. Гуманитарную миссию совместно готовили офис президента, МИД и Минобороны. Переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев.

В Сирии остается еще 19 украинцев, которые заявили о желании вернуться домой. Они находятся в лагере "Родж".

"По заданию президента готовится очередная гуманитарная миссия по возвращению украинцев домой. Ведь Украина не оставляет своих граждан в беде и всегда придет на помощь, где бы они ни оказались", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в минувшую новогоднюю ночь в "Борисполь" прибыл самолет, доставивший из Сирии двух украинок и семерых их детей. Это семьи террористов ИГИЛ, "Исламского государства", самой кровавой террористической организации, много лет подряд ужасавшей мир пытками, публичными казнями в прямом эфире и терактами в европейских городах.

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко помогал разыскать украинок в сирийских фильтрационных лагерях. Подробно, читайте здесь.

Еще одна эвакуация была 16 июня. Тогда в Украину спецсамолетом из Сирии вернули еще одну украинку с семью детьми.