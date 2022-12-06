Игорь Гиркин пожаловался, что его присутствие на фронте вызвало недовольство командования.

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что его выгнали с фронта и не взяли на войну, поэтому он вынужден вернуться в Москву.

Об этом он написал в соцсети.

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Гиркин-Стрелков пожаловался, что его присутствие в "ДНР" вызвало недовольство у "высшего командования".

По его словам, на фронте он испытал небрежное отношение к своей персоне, поскольку официально его зачислили в одно из вражеских подразделений только на один день, а все это время он находился на фронте "на птичьих правах".

Узнав о том, что он находился на фронте нелегально, Гиркин обиделся и вернулся в Москву.

Напомним, что "повар Путина" Евгений Пригожин принялся создавать добровольческий батальон, к которому пытался рекрутировать Игоря Гиркина.

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