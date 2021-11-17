Находился в нестабильном эмоциональном состоянии: в Днепре подросток скрывался от полицейских под кучей мусора

Об исчезновении подростка днем 17 ноября сообщил его отец.
В Днепре 17-летний парень скрывался от стражей порядка в куче мусора. Подросток считался пропавшим без вести.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполции области.
Как стало известно, информации об исчезновении подростка в полицию поступила 17 ноября около 13:00. Отец парня рассказал, что его сын находился в эмоционально нестабильном состоянии, ушел из дома и не вернулся. На связь с родными он не выходил.
Искать подростка начали правоохранители и кинолог с собакой по кличке Дора. Четвероногая взяла след от дома подростка и повела стражей порядка в сторону соснового сквера и заброшенного железобетонного строения. Там, под шаром мусора, прятался подросток. Парню помогли выбраться и передали его родителям.
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