Находился в состоянии клинической смерти и коме: в больнице Харькова умер парень, которого сбила фура

Находился в состоянии клинической смерти и коме: в больнице Харькова умер парень, которого сбила фура

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии.

В Харькове умер 13-летний подросток, которого сбила фура. Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но медики не смогли ее спасти.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого.

Мальчики переходили дорогу по "зебре", когда на них налетела многотонная фура.

Старший мальчик (13 лет) был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти в глубокой коме. Медики проводили реанимационные мероприятия, но они не дали результата, и ребенок умер.

Младший (12 лет) находится в реанимации отделения политравмы в тяжелом состоянии. У ребенка ушиб мозга и скелетная травма.

Напомним, что двое детей на "зебре" попали под колеса грузовика в Харькове. Местные жители говорят, что на этом переходе людей сбивают не первый, а потому уже не раз просили установить здесь светофор. Впрочем, чиновники просьбу игнорируют.

Новости Украины: в Харькове двое мальчиков попали под колеса грузовика

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