Находиться в Киевской области пока опасно: названа причина

Находиться в Киевской области пока опасно: названа причина

После окончания зачистки и разминирования коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

Находиться в Киевской области до сих пор опасно, потому что только вчера спасатели обнаружили около пяти тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба в Telegram.

"Находиться в области до сих пор опасно! Только за минувшие сутки спасатели обнаружили 4 886 взрывоопасных предметов", — отметил он.

Кулеба сообщил, что в освобожденные районы области завозится гуманитарная помощь, работает специальная областная мониторинговая группа, которая фиксирует последствия агрессии России и уничтожение гражданской инфраструктуры. По его словам, по окончании зачистки и разминирования коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

"В настоящее время разрушение зафиксировано в 35 из 69 общин Киевской области. Критические разрушения зафиксированы в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской, Песковской общинах. На сегодняшний день речь идет о более 600 объектах", — подчеркнул он.

Глава гуманитарного штаба Киевской области отметил, что в Вышгородском районе, в частности, в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах — гуманитарная катастрофа.

"Нет связи, электроснабжения. Продолжается завоз продуктов питания и лекарств. Прорабатываются меры по нормализации ситуации в общинах, восстановлению инфраструктуры", — добавил он.

По его словам, в Бучанском районе проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи, завозится гуманитарная помощь, много поврежденных домов и уничтоженной инфраструктуры.

Алексей Кулеба сообщил, что в Броварском районе много поврежденных домов и уничтоженной инфраструктуры, частично восстановлено электричество в селах Рудницкое, Большая Дымерка, Шевченково и Заря, некоторые населенные пункты Великодымерской и Калитянской общин — без газа, а в Калитянской ОТГ продолжается работа по восстановлению инфраструктурных жилых домов.

Глава гуманитарного штаба Киевщины отметил, что Славутич нуждается в продуктах, горючем и медикаментах.

Кулеба рассказал, что в Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском, Фастовском районах ситуация стабильная и под контролем, районы снабжают продуктами и другими гуманитарными товарами, а предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, по данным Минобороны, ВСУ освободили от оккупантов всю Киевскую область.

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