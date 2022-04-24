Находятся под наблюдением заключенных и тюремщиков: украинские военнопленные содержатся в колонии общего режима в РФ

Находятся под наблюдением заключенных и тюремщиков: украинские военнопленные содержатся в колонии общего режима в РФ

Пленных ВСУ разместили сразу в два пенитенциарных учреждения на юге России.

Военнопленные Вооруженных сил Украины содержатся в колониях общего режима в Ростовской области. Для этих целей расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Украинские защитники, попавшие в плен к оккупантам, находятся в Ростовской области в обычных колониях. Это колония общего режима №1 в городе Зверево, а также аналогичная колония №12 в Кменске-Шахтинском. Город расположен вблизи российско-украинской границы.

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Полтора месяца назад оттуда выселили постояльцев. Их перевезли в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены. А учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверевом теперь наполняются за счет захваченных на поле боя украинских солдат., которые охраняют сотрудники ФСИН, то есть российские тюремщики. Кроме них надзором занимается часть заключенных, оставленных на подсобных работах. Официального перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных — как этого требует международная ковенция — не было", — рассказал журналист.

Напомним, что кафиры взяли в плен сотрудников миссии ОБСЕ.

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