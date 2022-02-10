Находятся в коме и на ИВЛ: медики рассказали о состоянии девушек, которых автомобиль сбил на Хортице в Запорожье

Находятся в коме и на ИВЛ: медики рассказали о состоянии девушек, которых автомобиль сбил на Хортице в Запорожье

Девушек доставили в больницу в тяжелом состоянии и в состоянии шока.

В Запорожье медики борются за жизнь двух девушек-подростков, которых легковушка сбила на "зебре" на Хортице. Пострадавшие находятся в коме.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Травмированные девочки находятся в Запорожской областной детской больнице в отделении реанимации.

"Состояние девушек тяжелое. Находятся в коме на искусственной вентиляции легких. Есть травмы костей таза и трубчатых костей конечностей. Срочно была проведена борьба с травматическим шоком", — сообщил директор больницы Юрий Борзенко.

Напомним, что девушек на нерегулируемом, обозначенном дорожной разметкой и дорожными знаками пешеходном переходе сбил водитель автомобиля "ИЖ2717-90".

Мужчина, управлявший транспортным средством, задержан. По выводам медицинских работников, признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.

По факту ДТП начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины", — сообщают в пресс-службе Нацполиции.

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