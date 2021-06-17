Наиболее агрессивный штамм коронавируса "Дельта" уже возле наших границ: захватит ли он Украину и когда

Врачи из Львова и Киева спрогнозировали, когда Украину может накрыть новой волной коронавируса, и угрожает ли нам новый штамм "Дельта", который уже вспыхнул в России.

Украину может накрыть волна коронавируса, вызванная новым штаммом "Дельта" индийского происхождения. Этот найболее заразный и агрессивный штамм уже обнаружили, в частности, в соседней России. Исследователи говорят, что этим видом коронавируса заразился каждый четвертый больной COVID-19 россиянин.

Из-за стремительной вспышки заболеваемости в РФ уже готовятся к жесткому локдауну. Между тем украинские ученые забеспокоились, ведь из-за географической близости и миграции "Дельта" может попасть к нам и поднять новую волну эпидемии, которая может начаться с Востока Украины.

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ТСН.ua расспросил у врачей, действительно ли новая волна COVID-19 может докатиться в Украину из России и когда это может произойти? Защитят ли украинцев завезенные из-за границы вакцины и как долго будет мутировать коронавирус?

Может ли докатиться к нам штамм "Дельта" из России?

Штамм "Дельта", который стремительно циркулирует в России, Великобритании и Португалии, также известный как измененный "индийский". Он в полтора раза заразнее и в полтора-два раза агрессивнее, поэтому увеличивает вероятности попасть в больницу и в реанимацию.

Стоит отметить, что стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Что касается России, то наибольшее количество больных обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге. По неофициальным данным, количество новых случаев в столице РФ за последнюю неделю удвоилось.

"Если проанализировать то, что происходит в России, то там за последнюю неделю, по тем данным, которые мы видим из открытых источников, в частности в Москве наблюдается увеличение количества больных коронавирусом. И если провести эпиданализ, то в отношении Москвы — там за последнюю неделю фиксируют наибольшое количество больних в 2021 году. Также там, по данным из открытых источников, сейчас циркулирует и новый штамм, и предыдущие штаммы", — рассказал главный инфекционист Львовской области, директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

Медик отмечает, что несмотря на то, что в Украине есть ограничения на въезд и выезд в Россию, граждане все же путешествуют. И потому новый штамм вируса может попасть к нам с территории РФ. Но, когда он попадет к нам, Сергей Федоренко не готов делать прогноз. Но это может произойти совсе скоро, добавляет врачь.

"Учитывая летний период и то, что усиливается миграция наших граждан в различные страны с целью отдыха или работы, нет 100% уверенности, что эти мутировавшие штаммы не попадут на территории Украины в ближайшее время. Мы должны ожидать и быть готовыми к возможному ввозу и распространению этих штаммов на территории Украины. Вот тогда и ориентировочно начнется новая волна коронавируса", — отметил главный инфекционист Львовщины.

УНИАН

Епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк также считает, что есть большой риски попадания нового штамма коронавируса из России в Украину.

"Я действительно не знаю, как подтверждали в России, этот новый штамм. Но если он существует, конечно у нас есть риск, что будет занесение и в Украину. Эта страна расположена достаточно близко к нам, гораздо ближе, чем Индия, поэтому риски получить тот или иной новый штамм, конечно же, существуют", — говорит експерт.

Не сомневается в том, что новый штамм грозит Украине, и главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий. Медик говорит, что коронавирусная инфекция с легкостью может попасть в Украину, ведь температурный скрининг, который проводится на границах стран, не всегда свидетельствует о том, что человек инфицирован. Поэтому измененный "индийский" штамм коронавируса может попасть в Украину уже через две-три недели.

"Я думаю, что однозначно новый штамм нам грозит, учитывая то, как сейчас люди пересекают границу, потому что измерения температуры — это очень условная вещь. На этот раз мы можем получить наоборот — начало волны с Востока Украины, поскольку все предыдущие начинались с Запада. Я думаю, докатиться до нас "индийский" штамм может через две-три недели", — говорит Тарас Жиравецкий.

По словам врача, российская вакцина "Спутник V" не смогла защитить РФ от нового штамма коронавируса.

"В России, кстати, врачи заявили, что вакцинация "Спутником" не сработала против "индийского" коронавируса - не дала необходимого результата. К тому же там только максимум 10% населения вакцинировано, поэтому нет желаемого эффекта", — отметил медик.

Associated Press

Когда может начаться новая волна коронавируса в Украине?

Тем временем, как коронавирус в России набирает обороты, Украина демонстрирует спад заболеваемости. Все регионы нашей страны 9 июня перешли в "зеленую" зону карантина. Что же повлияло на уменьшение количества заражения среди украинцев?

"Здесь действительно никакой логики нет. Мы же не делали массовой вакцинации, но у нас получилось почти так же, как в Великобритании. Конечно, количество летальных случаев у нас немного больше, но в целом количество новых случаев действительно меньше. Госпитализация пока еще держится, но тоже уменьшилась, несмотря на то, что мы практически не делаем каких-то резких шагов и далеки еще до той вакцинации, когда половина населения привита", — говорит врач Тарас Жиравецкий.

"Зеленая" зона карантина позволила нашим гражданам проводить массовые мероприятия. Но несмотря на отсутствие достаточного количества вакцинации населения и коллективного иммунитета, вспышки коронавируса пока не произошло. И в этом есть определенная "загадка", считает медик.

"Наибольший парадокс для нас, медиков, эпидемиологов, в том, что сейчас начались концерты, массовые празднества, которые уже идут в течение двух недель, но вспышки такой сильной нет. Почему? Никто не может объяснить", — говорит Тарас Жиравецкий.

Associated Press

В то же время семейный врач в Дарницком районе Киева Елена Л., в спаде заболеваемости COVID-19 не видит ничего удивительного. Она связывает это с частичным коллективным иммунитетом, а также не желанием больных тестироваться.

"Люди, которые имеют легкую форму коронавируса, живут обычной жизнью, переносят "ковид "на ногах, чтобы не выпадать из ритма. В общем, в спаде заболеваемости вирусной инфекцией нет ничего удивительного. Это происходит каждый год. На лето у людей повышается иммунитет, они употребляют больше витаминов и получают солнечную терапию, что также способствует лучшей защите организма. Кроме того, летом и болеют легче, в том числе и на коронавирус. Тяжелых форм значительно меньше", — говорит семейный врач.

Епидемиолог Екатерина Сояк также считает, что положительно на ситуацию с коронавируса могла повлиять, в частности, погода.

"Спад коронавируса в Украине мы связываем со многими моментами. Это однозначно не какая-то одна причина. Это комплекс всего, что у нас происходит. Определенное количество людей переболелао, тех социально активных людей, которые постоянно находились в обществе, они заразились, переболели и получили определенный иммунитет. Некоторые проходят вакцинацию и получают иммунитет. Свою положительную роль сыграл и карантин. Улучшению ситуации с заболеваемостью способствует погода, потому что люди больше находятся на свежем воздухе. Это способствует уменьшению контактов, и в принципе, уменьшает риск заболеть, потому что в закрытых помещениях мы находимся меньше", — говорит експерт.

В то же время главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко считает, что летний период не может влиять на спад заболеваемости COVID-19.

"Температура на коронавирус не влияет. Примером этого является Индия, Пакистан или Бразилия, где тепло, но болезнь все равно быстро распространяется и мутирует", — отметил Сергей Федоренко.

Тем не менее, ситуация с коронавирусом в Украине сейчас несколько стабилизировалась и причиной этого врач называет несколько факторов:

"В Украине, в том числе и во Львовской области, наблюдается значительное снижение количества больных коронавирусом. Такая устойчивая тенденция к уменьшению количества больных связана с несколькими факторами. Во-первых, — это то, что за последние несколько недель увеличилось количество граждан, подлежащих вакцинации, возросло количество провакцинированных, в том числе и тех, кто получил две дозы. С другой стороны, значительное количество украинцев уже переболела на сегодня. Поэтому несомненно, что и вакцинация, и люди, которые переболели — это те факторы, которые влияют на уменьшение количества новых случаев. Потому усиливается коллективный иммунитет. Да, он еще сегодня далек от той цифры, которая должна быть и он точно меньше 60-70%, но несомненно, он значительно больше, чем был в начале пандемии", — говорит инфекционист.

Еще одной причиной уменьшения больных коронавирусом Сергей Федоренко называет соблюдения карантина среди населения.

"И все это вместе и привело к уменьшению количества больных", — резюмирует медик.

Впрочем, говорить о том, что Украина преодолела коронавирус, пока рано, говорит инфекционист.

"Я бы сейчас точно не говорил, что Украина победила коронавирус. Ибо мы имеем информацию о продлении карантина и увеличение новых случаев коронавируса в Великобритании и других странах. В мире распространяются новые штаммы COVID-19, а именно "Дельта", который является очень агрессивным. Уже появились данные о том, что также начинает циркуляцию так называемый "мексиканский" штамм коронавируса, где еще больше мутаций, чем в "индийском" штамме", — говорит Сергей Федоренко.

Associated Press

Когда может начаться новая волна коронавируса в Украине?

Если медики несколько расходятся во мнениях относительно причин спада коронавируса, то в вопросе возможности новой вспышки COVID-19 они не сомневаются — третья волна угрожает Украине. Единственный вопрос — когда?

"Откровенно говоря, мы не можем спрогнозировать, когда может начаться следующая волна. Единственное, если смотреть на то, как в прошлом году развивалась пандемия, то старт волны был найболее всего в конце осени", — говорит Тарас Жиравецкий.

Медик объясняет: чтобы распознать начало следующей волны коронавируса, — нужно следить за вспышками заболеваемости в отдельных городах.

"Если в каком-то одном городе резко начнет увеличиваться количество инфицированных, например, как это было в Ивано-Франковске и в Закарпатье, то тогда нужно ожидать распространения волны по всей Украине", — рассказал медик.

По мнению семейного врача в Дарницком районе Киева Елены Л., накрыть Украину новая волна заболевания может уже в начале осени.

" В связи с миграцией населения, курортным сезоном и похолоданием, новая волна возможна с сентября-октября 2021 года,", — подытожила она.

Associated Press

Защитят ли от новых штаммов коронавируса вакцины, которыми сейчас прививают украинцев?

Сейчас украинцев прививают несколькими вакцинами, разработанными различными компаниями, в том числе массово и препаратом Coronovak, который содержит "мертвые" частицы конкретного штамма вируса.

"Будут ли защищать от коронавируса вакцины, которые сейчас завозят? Безусловно, да. Например, Coronovak имеет другую методику производства, другую технологию. Вакцина имеет в своем составе частицы, так сказать, деактивированого вируса, но это не значит, что она не будет активная ", — говорит епидемиолог Екатерина Сояк.

По ее словам, все вакцины, которые сейчас есть на рынке, защищают от тяжелого течения заболевания.

"То есть, пройдя вакцинацию, мы или переболеем в легкой форме, либо не заболеем вообще. И технология производства вакцины — здесь не ключевой момент. Еще очень важно, как у человека формируются антитела. Поэтому вакцина однозначно эффективна", — заявила експерт.

УНИАН

О том, что вакцина, в том числе и Coronovak, защитит население от коронавируса, уверена и семейная врач из Киева Елена Л. Но действие иммунизации можно будет проверить только путем исследования, говорит она.

"Осенью нужно будет смотреть на статистику заболевания вакцинированных пациентов", — добавляет врач.

Инфекционист Сергей Федоренко говорит, что вакцинация — единственный способ борьбы с COVID-19, поэтому советует украинцам делать прививки.

"Вакцины и защищают и уменьшают риск заболеть тяжелой формой коронавируса. Это доказано американскими, шведскими и британскими исследованиями ученых. Поэтому, если есть возможность, то вакцинируйтесь, потому что любая вакцина — это единственный метод противодействия инфекционной болезни", — уверяет врач.

Медик говорит, что прививка поможет человеку, если не заразиться новым штаммом вируса, то хотя бы позволит перенести COVID-19 в легкой форме.

"Без сомнения, когда создавались вакцины Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и другие, то тогда не учитывались мутировавшие штаммы коронавируса, потому что их и не было. А то, что течение болезни после вакцинации будет значительно легче — это доказано учеными. Любая вакцина, которая сегодня есть на рынке, она призвана защитить население от болезни, а в случае инфицирования облегчить течение заболевания", — отмечает Сергей Федоренко.

В том, что вакцина защитит украинцев от начала третьей волны, которая может нахлынуть на нас из России, сомневается львовский врач Тарас Жиравецкий.

"Думаю, мы просто не успеем вакцинироваться. Мало того, сейчас идет речь о вакцинации одной дозой, и будет достаточно небольшая часть людей, которые получат две дозы. И поэтому я еще раз говорю: мы перепутали, что вакцина защищает от заражения. Вакцина не защищает, она дает возможность перенести заболевание в легкой форме", — резюмировал Тарас Жиравецкий.

Как долго может мутировать коронавирус и чем это грозит?

"Насколько долго может мутировать вирус — это совершенно непонятно. Здесь не может быть какой-то предполагаемой ситуации: может мутировать, может нет. Просто на сегодняшний день мы активно следим за ним, изучаем и находим новые штаммы. В мире вирусов, все они мутируют периодически, просто это так не освещается. Сейчас мы постоянно держим под прицелом ситуацию с коронавирусом и отслеживаем новые штаммы. Поэтому кажется, что это может быть бесконечно", — говорит епидемиолог Екатерина Сояк.

По мнению эксперта, когда у населения выработается коллективный иммунитет, то новые штаммы коронавируса уже не будут такими опасными.

"Вакцины в любом случае будут защищать от каких-то тяжелых заболеваний. Возможно, какие штаммы не войдут в вакцинацию, но в таком случае, я думаю, что в следующем году, за год будут разрабатываться новые вакцины, в которые будут входить актуальные штаммы, которые фигурируют в большинстве стран мира", — прогнозирует Екатерина Сояк.

Надеяться на то, что пандемия закончится в этом году, — не стоит, говорит инфекционист Тарас Федоренко. А чтобы защитить население от мутировавших штаммов вируса, ученые планируют разрабатывать новую вакцину.

Associated Press

"Недавно опубликовали данные из американских научных источников, о том, что к сожалению, эта пандемия точно не закончится в этом году. Для коронавируса характерны появление новых штаммов. Наряду с этим уже сегодня ряд компаний работает для того, чтобы обеспечить население новыми вакцинами. И по данным американских ученых, до конца пандемии коронавируса на рынке может быть до 26 видов вакцин с учетом уже и от так называемых мутировавших штаммов", — говорит Тарас Федоренко.

По словам семейной врача из Киева Елены Л., коронавирус буде мутировтаь, пока не выработается коллективный иммунитет.

"Для мутации вируса нужен ослабленный организм, возможно мутации будут в бедных странах, и будут завозиться в другие государства", — говорит врачь.

О том, что коронавирус будет мутировать и циркулировать в мире еще продолжались время, говрит и главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Я думаю, что это будет продолжаться еще достаточно долго. Ведь если, к примеру, Европа переболела в большом количестве и вакцинировалась, то говорить об Африке — тяжело. С Китаем тоже непонятная ситуация — провакцинировали ли там все таки свое население, или нет. Какая-то странная история. И если начнется движение между странами, то все равно вирус будет переноситься, и в те страны, где не было такого большого количества инфицирования. Как, например, в Китае — было официально 80 тысяч случаев и остановилась эпидемия. Что, как мы это понимаем, — выглядит нереально", — подытожил Тарас Жиравецкий.

Напомним, в Украине от коронавируса получили прививки немного меньше 2 миллионов человек.

Новости Украины: будет ли еще одна волна коронавируса и чем опасный штамм "Дельта" из России

Авторы: Оксана Руда, Светлана Несчетная, Мария Бойко, Татьяна Величко

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