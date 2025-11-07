Наибольшее количество потерь России: Зеленский рассказал, сколько ликвидировали оккупантов в октябре

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. По его словам, только благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат (двухсотых).

Об этом он сообщил в соцсетях.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эта цифра четкая и подтвержденная, поскольку базируется исключительно на видеоподтверждениях.

«Имеем 25 тысяч потерь врага, двухсотых российских оккупантов за октябрь только благодаря БпЛА. Четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждениями», — заявил президент.

По его словам, фактическое количество потерь может быть больше, поскольку:

«Без видеоподтверждения — еще 2-3 тысячи. Это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц», — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что столь высокие показатели напрямую связаны с увеличением использования Украиной беспилотников на линии фронта. Он также добавил, что подтверждения фиксируются благодаря специальной программе, в рамках которой военнослужащие получают дополнительные баллы за ответные действия с видеоподтверждениями.

Напомним, Запорожское направление остается одним из приоритетных для российских оккупантов, не покидающих идею захватить город Запорожье.

В районе Мирнограда Донецкой области ситуация остается напряженной. В Покровске русская армия снизила свою активность и снизила количество перемещений. Захватчики ожидают пополнения основными силами.