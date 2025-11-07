- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Наибольшее количество потерь России: Зеленский рассказал, сколько ликвидировали оккупантов в октябре
Впервые с начала войны Россия понесла такие потери за месяц. Президент Украины обнародовал цифры.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. По его словам, только благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат (двухсотых).
Об этом он сообщил в соцсетях.
Владимир Зеленский подчеркнул, что эта цифра четкая и подтвержденная, поскольку базируется исключительно на видеоподтверждениях.
«Имеем 25 тысяч потерь врага, двухсотых российских оккупантов за октябрь только благодаря БпЛА. Четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждениями», — заявил президент.
По его словам, фактическое количество потерь может быть больше, поскольку:
«Без видеоподтверждения — еще 2-3 тысячи. Это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц», — рассказал Зеленский.
Президент отметил, что столь высокие показатели напрямую связаны с увеличением использования Украиной беспилотников на линии фронта. Он также добавил, что подтверждения фиксируются благодаря специальной программе, в рамках которой военнослужащие получают дополнительные баллы за ответные действия с видеоподтверждениями.
Напомним, Запорожское направление остается одним из приоритетных для российских оккупантов, не покидающих идею захватить город Запорожье.
В районе Мирнограда Донецкой области ситуация остается напряженной. В Покровске русская армия снизила свою активность и снизила количество перемещений. Захватчики ожидают пополнения основными силами.