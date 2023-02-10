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Наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения: в Запорожье зафиксировано 17 вражеских "прилетов"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3852
Время на прочтение
1 мин
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Наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения: в Запорожье зафиксировано 17 вражеских "прилетов"

Фото: pixabay.com

Российские оккупанты устроили ночью Запорожью массированную атаку.

За час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских "прилетов" — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в сообщении в социальных сетях.

"Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Это все, на что способна эта армия мерзавцев — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 10 февраля была объявлена воздушная тревога, а враг атаковал Винницу, Харьков, Днепр и Херсон.

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Дата публикации
Просмотры
3852
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