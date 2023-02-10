Наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения: в Запорожье зафиксировано 17 вражеских "прилетов"

За час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских "прилетов" — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в сообщении в социальных сетях.

"Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Это все, на что способна эта армия мерзавцев — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ночью 10 февраля была объявлена воздушная тревога, а враг атаковал Винницу, Харьков, Днепр и Херсон.

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