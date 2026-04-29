Наибольшие потери "кадыровцев" с 2022 года: ГУР разгромило большую группу "Ахмата" (видео)

В начале марта 2026 года ВСУ провели большую операцию, в ходе которой разбили группу наемников Росгвардии из «Ахмата» и уничтожили их бронетехнику.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, успешную операцию провели совместно бойцы спецподразделения ГУР «Шаманбат», куда входят ичкерийские добровольцы, воины 104-й бригады ТрО «Горинь» и разведчики из подразделения агентурных операций.

«Ударами дронов и артиллерии разведчики уничтожили вражеские транспорт и бронированную технику и нанесли кадыровцам наибольшие потери в живой силе с начала полномасштабной агрессии России», — отметили в ГУР.

В ГУР отмечают, что в результате этой операции кадыровцы понесли наибольшие потери в живой силе с начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году. Подробную видеохронику разгрома «ахматовцев» военная разведка обнародует 1 мая 2026 года на своих официальных ресурсах.

Стоит заметить, что «Ахмат» — это подразделение Росгвардии, фактически подконтрольное лично Рамзану Кадырову. Его создали в 2009 году для борьбы с ичкерийцами. По данным журналистских расследований, бойцы «Ахмата» причастны к похищениям, пыткам и казням, а на территории их базы действует секретная тюрьма.

Напомним, российские войска активизировали наступательные действия в районе Верхней Терсы на Запорожье, пытаясь закрепиться в селе и создать новые плацдармы. Сначала противник совершал интенсивные обстрелы с применением артиллерии и ударных дронов, после чего перешел к попыткам продвижения малыми штурмовыми группами.

Также мы писали, что «килл-зона» на фронте в Украине расширяется: вражеские дроны превращают десятки километров в зону смертельной опасности. Об этом сообщил заместитель командира бригады беспилотных систем «Ахиллес» Олесь Маляревич.

Стоит отметить, что «килл-зона» — это территория, где фактически не могут передвигаться ни техника, ни даже наземные роботизированные комплексы.

