Наибольший размер залога по делу "Энергоатома": суд рассматривает меру пресечения "бухгалтеру бэк-офиса" Фурсенко

Суд рассматривает меру пресечения для Игоря Фурсенко

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассматривается ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) относительно меры пресечения для Игоря Фурсенко, известного как «Решик». Следствие называет его «бухгалтером бэк-офиса» в масштабном коррупционном деле .

Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокурор просит для Фурсенко содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 254 миллионов гривен, что является самой высокой суммой, назначенной в этом производстве.

Автопарк и миллионы наличных денег

Прокурор САП обосновал необходимость столь высокого залога данными об имуществе и доходах Фурсенко. В частности, у него были изъяты значительные суммы наличных денег в иностранной валюте: 1,1 миллиона евро и более 1 миллиона долларов.

Кроме того, фигурант владеет дорогими автомобилями Lexus и Porsche Macan, общая стоимость которых превышает 5 миллионов гривен. В то же время, по данным прокуратуры, с 1998 года Фурсенко заработал около 16 миллионов гривен.

Подробности дела

Следствие располагает записями, на которых якобы Фурсенко обсуждал перенос собственноручно большой суммы денег.

«На пленках он говорил, что нести коробку с деньгами «такое удовольствие»», — отмечает издание.

САП настаивает на содержании подозреваемого под стражей, но допускает возможность увольнения после внесения указанного залога.

Напомним, адвокат другого подозреваемого по делу «Энергоатома» Дмитрия Басова заявил, что за год расследование НАБУ не получило доказательств его вины. Более того, все так называемые «пленки Миндича» являются не более чем «бумажками» , относительно которых не было проведено никакой экспертизы.