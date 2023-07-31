Наибольший спад с 1991 года: как сократилась рождаемость в Украине с начала войны

В Украине за шесть месяцев 2023 года родилось 96 тысяч 755 детей. Это на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает Опендатабот.

В этом году в среднем в месяц рождается 16,1 тыс. детей. Для сравнения, в предыдущие годы до полномасштабного вторжения количество младенцев колебалось на рубеже 21-23 тыс. новорожденных в месяц. За последние годы мальчиков рождается больше, чем девочек. Начало войны особенно не изменило это распределение: 51% против 49%.

Интересно, что до начала полномасштабной войны пик рождаемости приходился на июль месяц. В 2022 и 2023 годах пик рождаемости пришелся на март.

Наибольший спад рождаемости с 1991 года

По словам аналитиков, показатели рождаемости в Украине снижаются еще с 2013 года – примерно на 7% в год. Однако полномасштабное вторжение РФ привело к наибольшему спаду рождаемости за время независимости.

Предыдущий антипик рождаемости также связан с войной – в 2015 году показатели рождаемости упали на 12% в год.

Фото: Опендатабот

Ранее демографы рассказали, что после войны в Украине мужчин станет больше, чем женщин. Также эксперты рассказали о стремительном сокращении населения.

Также директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Элла Либанова возразила мнение некоторых экспертов, что в Украине будет послевоенный бэби-бум. Кроме того, она предупреждала, что при худшем сценарии из Украины могут выехать еще до 5 млн граждан.