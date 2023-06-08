Накануне отказался от эвакуации: в Николаевской области погиб мужчина из-за подтопления от Каховской ГЭС

После уничтожения россиянами Каховской дамбы подтопленными остаются несколько населённых пунктов Николаевщины.

В Николаевской области в результате уничтожения Каховской ГЭС погиб 53-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"На данный момент есть одна жертва — мужчина 53-х лет из села Васильевка, который вчера отказался от эвакуации", — сообщил он.

На фоне трагической ситуации Шайхет обратился к местным жителям с просьбой по возможности сразу звонить по телефону 102, если возникает потребность в любой помощи.

"Ни в коем случае не пренебрегайте возможностью эвакуироваться на безопасные территории", — подчеркнул начальник полиции Николаевской области.

По его словам, из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтопленными остаются территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин Николаевской области.

Местные полицейские работают в усиленном режиме и на плавсредствах патрулируют территории для выявления нуждающихся в помощи. Ситуация под контролем.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно о погибших

Из-за подрыва российской террористической армией Каховской ГЭС оккупированные Олешки на 90% оказались под водой. Городской голова Евгений Рыщук сообщил, что из-за теракта оккупантов и отсутствия эвакуации погибли люди. По состоянию на 7 июня было известно по меньшей мере о трех погибших местных жителях. Российские оккупанты только к вечеру начали эвакуировать людей.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что после подрыва Каховской ГЭС ситуация на оккупированной Херсонщине сложная. Россияне бросили людей на произвол судьбы, а если украинские спасатели пытаются помочь, то россияне открывают огонь.

"Россияне обстреливают украинских спасателей. Погибли люди, животные. С крыш затопленных домов люди видят, как проплывают утопленники", — рассказал президент.

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