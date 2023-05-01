Накануне вторжения сбежал в РФ: бывшему нардепу Рады грозит до 15 лет тюрьмы

Бывшему нардепу от запрещенной партии "ОПЗЖ" Олегу Волошину, подозреваемому в госизме и избиении, грозит до 15 лет тюрьмы. Установлено, что Накануне 24 февраля 2022 года он сбежал из Украины в Россию, где скрывается от суда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, в течение 2020-2021 годов он активно способствовал высшему военно-политическому руководству России в проведении масштабной взрывной деятельности против Украины. Он целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора.



На основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 1 ст. 125 (нанесение умышленного легкого телесного повреждения).



"Находясь в рядах запрещенной партии ОПЗЖ, он публично распространял кремлевские нарративы по общественно-политической ситуации в нашем государстве. Также в своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене", — говорится в сообщении.



Кроме того, он публично оправдывал создание и деятельность террористической организации "ЛДНР". Также установлено, что Волошин нанес телесные повреждения другому гражданину.



Отмечается, что прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину.

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