Накатали список с тюлем и карнизами: в детском саду в Черкассах родителей шокировали тем, что необходимо приобрести

Накатали список с тюлем и карнизами: в детском саду в Черкассах родителей шокировали тем, что необходимо приобрести

В Сети родители опубликовали список необходимого, что нужно приобрести для детского сада.

В Черкассах в детском саду №69 родителей шокировали спискам того, что необходимо приобрести для детей. Кроме привычных канцтоваров и моющих, в список включили швабры, карнизы и тюль.

О списке в соцсети написала родственница одного из воспитанников 69-го детсада Анастасия Подгорная.

"Давно я не получала вот такие списки в детском саду. Я понимаю и знаю, что канцтовары должна я покупать, а остальное?", — возмутилась женщина.

В списке среди канцтоваров и моющих средств "спрятались" карниз протяженностью 2,5 метра, 5 метров тюля, швабра, совок с веником, чайник, миски для кухни, корзины для игрушек, вилки и контейнеры для игр.

Стоимость товаров из списка — не одна тысяча гривен.

В горсовете публикацию женщины прочитали и отреагировали.

"Для надлежащего реагирования на такие действия со стороны работников дошкольных учреждений, необходимо указывать и название сада", — прокомментировала публикацию женщины начальник департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Надежда Евчак.

Выяснилось, что такие списки должны покупать родители детей, посещающих ДОУ №69 "Росинка".

В горсовете Черкасс на вымогательство с родителей в ДОУ №69 отреагировали.

"Распоряжением городского головы запрещен любой сбор средств с родителей на ремонт или содержание садов. Средства на закупку всех видов продукции предусмотрены в общих сметах учреждений дошкольного образования. Родители детей могут покупать только индивидуальные наборы канцтоваров, которыми пользуется их дети во время занятий. Подчеркиваю, что если родители получат любые другие списки с перечнем необходимых вещей для сада, они сразу должны обращаться к заведующей учреждения", — прокомментировала заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

Напомним, что в Харьковской области будут судить женщину, которая обманула 10 граждан. Член родительского комитета в детском саду собрала с родителей деньги на ремонт, но потратила их на собственные нужды.

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