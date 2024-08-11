Наказание для уклонистов: как в ТЦК могут ограничить право на вождение

Военнообязанный может оспорить решение суда в течение 15 дней со дня его объявления.

Меры влияния на военнообязанных и резервистов, уклоняющихся от призыва и нарушающих правила военного учета, предусматривают ограничение права на вождение. Однако принять такое решение может только суд, в который ТЦК обращается с соответствующим иском.

Об этом заявили эксперты ОО "Юридическая сотня" в комментарии изданию "Фокус".

При этом представитель ТЦК должен подать в суд первой инстанции в течение 30 дней со дня возникновения оснований. Вопрос об открытии производства по административному делу суд решает в течение 5 дней со дня поступления искового заявления.

В течение 30 дней со дня открытия производства суд может рассмотреть иск в письменном производстве или с проведением судебного заседания (по инициативе суда или по ходатайству стороны).

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Военнообязанный, которого хотят ограничить в праве управления транспортным средством, может обжаловать решение суда в течение 15 дней со дня объявления.

Однако апелляционная жалоба не препятствует исполнению решения суда.

Временное ограничение управления транспортным средством устанавливается сроком для выполнения или отзыва требования.

Как пояснили юристы, временное ограничение управления транспортным средством осуществляется через исполнительную службу, которая на следующий рабочий день после открытия производства отправляет его в Нацполицию.

Это необходимо для временного ограничения права управления транспортным средством во время мобилизации. Если лицо после применения к нему такого ограничения все же будет управлять транспортным средством, это будет административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 126 КУоАП. Если человек, которому временно запрещено управлять, сядет за руль, его могут лишить прав сроком от 3 до 6 месяцев", — пояснили в ОО "Юридическая сотня".

Напомним, в Украине военнообязанных могут ожидать штрафы. В связи с усилением мобилизационных мер риски потери значительной суммы существенно выросли. Важно, что подобные наказания для уклонистов могут применяться даже без их присутствия. Кому грозят штрафы, как узнать их наличие и в каком случае его можно не платить – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

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