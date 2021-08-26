Наказание не дает эффекта: Герасимьюк объяснила, почему каналы не выполняют языковые квоты

Наказание не дает эффекта: Герасимьюк объяснила, почему каналы не выполняют языковые квоты

По ее словам, реагировать на нарушения должен языковой омбудсмен. Однако закон дает ему право налагать санкции только со следующего года.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь запустил "огромную кампанию" против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом рассказала руководительница Нацсовета Ольга Герасимьюк в интервью "Укринформу".

Герасимьюк опровергла утверждение, распространенные ранее в Сети, что Нацсовет недостаточно реагирует на невыполнение некоторыми телеканалами закона о языке.

По ее словам, Нацсовет руководствуется только законом о телевидении и радиовещании.

"По этому закону мы должны реагировать на несоблюдение языковых квот (75% русскоязычного контента). Мониторить и реагировать", — говорит Герасимьюк.

Она пояснила, что предотвращать нарушения должен языковой омбудсмен. Однако закон дает ему право налагать санкции только со следующего года.

"Но 16 или 17 июля он сразу запостил в соцсетях, что вот зафиксировал нарушение и переслал Национальном совете — пусть реагирует. И журналисты меня спрашивают: почему вы отказались выполнять закон о языке? Но мы не отказались! Мы дали объяснения (и это написано в нас на сайте): мы фиксируем нарушения и отправляем уполномоченному, чтобы он реагировал", — говорит руководительница регулятора.

Герасимьюк признает, что после принятия закона рейтинги многих телеканалов начали падать. Она призвала не просто наказывать за невыполнение закона, а популяризировать украинский язык.

"Выполнять закон о языке — это не просто ждать, пока наступит шестнадцатого число, а потом брать булаву и бегать по всем, кто не по-украински вышел в эфир. К этому необходимо провести огромную подготовку. Язык надо развивать. У меня вопрос: сколько за этот период проведения каких-то учений, есть программа поддержки украинского языка? Сделали ее брендом или нет, кто-то прилагает к этому усилия", — рассуждает руководительница Нацсовета.

Она считает, что наказание "не дает того эффекта, который нужен государственному языку, чтобы он утверждался".

"Я считаю, что украинский язык — это любовь, и нужно очень деликатное отношение к нему. Это очень тонкий механизм. Вопрос языка у нас до сих пор на повестке дня... Это такая чисто политическое прагматическое представление", — подытожила руководительница Национального совета по вопросам теле- и радиовещания.

Напомним, что Национальный совет провел мониторинг 27 общенациональных телеканалов о нарушении закона о языковых квотах.

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