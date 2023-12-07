Наказание за неявку в ТЦК: в Украине усилят ответственность, в том числе уголовную

Депутаты могут ввести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об админправонарушениях.
В новом законопроекте об изменениях к мобилизации могут усилить наказание за неявку в ТЦК – увеличить срок ареста, штрафы, заочно привлечь к ответственности.
Об этом сообщается в статье "BBC News Украина".
По информации издания, такие "мобилизационные" изменения планируется ввести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
"Запланированы "мобилизационные" изменения в Уголовный кодекс и Кодекс админнарушений, в частности, увеличение срока ареста для нарушителей, штрафов, а также введение возможности заочно привлекать их к ответственности", — указано в материале.
Изменения к мобилизации – что известно о законопроекте
Напомним, народные депутаты Украины готовят законопроект об изменениях по проведению мобилизации. В нем могут прописать новые нормы вручения повесток, изменения по отсрочке и прочее. Например, среди предлагаемых изминений – вручение повесток по имэйлу.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые правила мобилизации: что и когда может измениться?
Читайте главные новости дня:
- Напряженные отношения между Зеленским и Залужным: о чем пишут СМИ и есть ли основания для беспокойства
- "Россияне могут снова подойти к Киеву": украинский разведчик сделал неожиданное заявление
- "Более 100 ракет": эксперты назвали даты, на которые россияне, вероятно, планируют массированную атаку