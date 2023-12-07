Наказание за неявку в ТЦК: в Украине усилят ответственность, в том числе уголовную

Депутаты могут ввести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об админправонарушениях.

В новом законопроекте об изменениях к мобилизации могут усилить наказание за неявку в ТЦК – увеличить срок ареста, штрафы, заочно привлечь к ответственности.

Об этом сообщается в статье "BBC News Украина".

По информации издания, такие "мобилизационные" изменения планируется ввести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Также читайте Должность можно выбрать самому: как в Украине организовали мобилизацию через порталы по поиску работы

"Запланированы "мобилизационные" изменения в Уголовный кодекс и Кодекс админнарушений, в частности, увеличение срока ареста для нарушителей, штрафов, а также введение возможности заочно привлекать их к ответственности", — указано в материале.

Изменения к мобилизации – что известно о законопроекте

Напомним, народные депутаты Украины готовят законопроект об изменениях по проведению мобилизации. В нем могут прописать новые нормы вручения повесток, изменения по отсрочке и прочее. Например, среди предлагаемых изминений – вручение повесток по имэйлу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые правила мобилизации: что и когда может измениться?

Читайте главные новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.