Наказанные ВСУ: подразделение РФ, которое совершало зверства в Киевской области, потеряло в Украине 90% личного состава

Силы обороны вывели из строя более 90% личного состава подразделения.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа, которая была замечена и есть этому документальное подтверждение, совершающей бесчинства и военные преступления в отношении мирного населения в районах Бучи, Ворзеля и Ирпеня, которая была укомплектована за счет контрактников — местных жителей с Дальнего Востока потеряла более 90% личного состава — убитыми, раненными, дезертирами и уволенными в результате отказа участвовать в боевых действиях. Большая часть бригады была убита или ранена.Техника бригады сейчас передана подразделениям погранслужбы ФСБ РФ. ФСБ взяла технику этой бригады под контроль, чтобы вояки ее не бросили и она не досталась в качестве трофеев ВСУ, а воинскую часть — 64 мотострелковую бригаду, готовят к расформированию", — рассказал Жданов.

Он отметил, что обычно так поступают с военными частями, которые покрыли себя позором.

"На мой взгляд расформирование произошло не из-за потерь — мне кажется Генштаб заметает следы. Дело в том, что эта бригада наследила не только в Буче, но и на Харьковском направлении. Эту бригаду бросали на самые горячие участки, где они несли колоссальные потери. Таким образом Генштаб РФ решил замести следы злодеяний подразделения", – считает Олег Жданов.

Напомним, что в Казачьей Лопани на Харьковщине обнаружили пыточную оккупантов.

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