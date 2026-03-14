Накажут ли Филатова за мат на адрес Лачена: в НАПК ответили
НАПК не получало жалоб на Филатова из-за конфликта с Лаченом, однако видит нарушение этики.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявляет, что не получало официальных обращений по поводу критики городского головы Днепра Бориса Филатова в адрес блоггера Игоря Лаченкова (Лачена).
Об этом НАПК сообщило в комментарии hromadske.
В НАПК ответили, что не получало официальных обращений по поводу публичных комментариев Филатова, которые содержали нецензурную лексику и оскорбления в адрес Лачена. В то же время, в Агентстве признали, что эти высказывания могут рассматриваться как нарушение правил нравственного поведения.
НАПК напомнило, что согласно Общим правилам этического поведения госслужащих и должностных лиц местного самоуправления, должностные лица обязаны не допускать использование нецензурной лексики и воздерживаться от распространения информации, в частности в соцсетях, которая может помешать репутации госорганов или органов местного самоуправления.
Однако законодательного механизма для привлечения чиновников к ответственности за нарушение правил нравственного поведения до сих пор нет.
Агентство напомнило, что в 2024 году уже направляло письмо Днепровскому городскому совету и Филатову из-за использования нецензурной лексики. В конце концов комментарии с бранью Филатов удалил, а в горсовете пообещали «принять меры для недопущения подобных нарушений в будущем».
Конфликт между Лаченом и Филатовым
Напомним, 9 марта в одном из интервью во время разговора о конфликтах в социальных сетях глава Днепра упомянул Игоря Лаченкова.
12 марта Лаченков опубликовал пост, на котором назвал Филатова «хряком», «рейдером» и «мародером».
В ответ Филатов написал на русском свой пост со следующими словами: «Смотри, Лачен, мой „хряк“ тебе в рот не влезет».
ТСН.ua собрал все подробности громкого конфликта.