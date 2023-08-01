Наказывают ли администраторов чатов, которые предупреждают о местах раздачи повесток — ответ адвоката

Служба безопасности Украины достаточно быстро и эффективно разбирается с администраторами чатов, которые предупреждают о местах раздачи повесток.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил адвокат Ростислав Кравец.

“Я наталкивался на сообщение Службы безопасности Украины о том, что они разоблачали неоднократно группы, где люди обмениваются информацией о местах раздачи повесток. Администраторов привлекали к ответственности, однако мне не совсем понятно, по какой статье. Но сообщения в Службе безопасности об этом есть.

Не думаю, что создание таких групп является какой-то панацеей. Это исключительно раскрутка и нагнетание негативной ситуации в обществе и повышение градуса напряжения. На самом деле, они ни на что не влияют. Как показала Служба безопасности Украины, она достаточно быстро и эффективно разбирается с такими группами», – резюмировал Ростислав Кравец.

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Напомним, с 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы. Изменяется и система начисления выплат военным. Теперь будут четыре критерия для освобождения из рядов Вооруженных сил во время военного положения. Подробнее – в материале.

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