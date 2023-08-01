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Наказывают ли администраторов чатов, которые предупреждают о местах раздачи повесток — ответ адвоката

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Наказывают ли администраторов чатов, которые предупреждают о местах раздачи повесток — ответ адвоката

Создание подобных чатов в соцсетях – это исключительно раскрутка и нагнетание негативной ситуации в обществе и повышение градуса напряжения. / Фото: ТСН.ua

Создание схожих групп в соцсетях не является панацеей.

Служба безопасности Украины достаточно быстро и эффективно разбирается с администраторами чатов, которые предупреждают о местах раздачи повесток.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил адвокат Ростислав Кравец.

“Я наталкивался на сообщение Службы безопасности Украины о том, что они разоблачали неоднократно группы, где люди обмениваются информацией о местах раздачи повесток. Администраторов привлекали к ответственности, однако мне не совсем понятно, по какой статье. Но сообщения в Службе безопасности об этом есть.

Не думаю, что создание таких групп является какой-то панацеей. Это исключительно раскрутка и нагнетание негативной ситуации в обществе и повышение градуса напряжения. На самом деле, они ни на что не влияют. Как показала Служба безопасности Украины, она достаточно быстро и эффективно разбирается с такими группами», – резюмировал Ростислав Кравец.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Инструкции от адвоката! Мобилизация, произвол и возврат 6500 гривен! Смотреть всем!

Напомним, с 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы. Изменяется и система начисления выплат военным. Теперь будут четыре критерия для освобождения из рядов Вооруженных сил во время военного положения. Подробнее – в материале.

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Дата публикации
Просмотры
406
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