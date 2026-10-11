"Накипело!": украинка показала дом в селе, куда переехала с детьми из-за войны (фото)

Дом / Иллюстративный фото

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Жительница прифронтовых Сум из-за постоянных обстрелов покинула квартиру с ремонтом и вместе с двумя детьми перебралась в деревню. После месяца поисков семья нашла дом с газовым отоплением, водой и бойлером, однако женщину возмутили владельцы, предлагающие аварийное жилье по завышенным ценам.

Об этом пишет «Фокус».

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Дом

Почему семья решила переехать

Из-за опасности в родном городе женщина решилась покинуть обустроенную квартиру и начать жизнь на новом месте. Своей историей она поделилась в TikTok, а на ее сообщение обратило внимание издание «Фокус».

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По словам автора видео, раньше она годами ждала собственное жилье, а после его приобретения — в завершение ремонта. Однако, когда наконец-то обустроила квартиру, пришлось снова менять жизнь из-за войны войны.

«В 25 я ждала, когда купим собственное жилье. В 30 купили, ждала, пока окончим ремонт. В 35 доделали ремонт и я оставила свою комфортную жизнь в Сумах и уехала в неизвестность. И только в 35 я поняла, что я хочу жить здесь и сейчас, именно в этот момент без ожидания», — рассказала женщина.

Она отметила, что чувство счастья не зависит от дизайнерской мебели или свежего ремонта. Наибольшее значение имеют близкие люди, на поддержку которых можно рассчитывать.

Подходящий дом для семьи искали около месяца. Женщина каждый день просматривала десятки объявлений на OLX в радиусе 30-40 километров от выбранного района. В первую очередь обращала внимание на стоимость жилья, наличие отопления и инфраструктуру поблизости, в том числе школы и детского сада.

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Однако поиски оказались непростыми. По словам переселенки, фото в объявлениях часто не дают полного представления о состоянии недвижимости. Когда владельцы присылали дополнительные снимки, реальность существенно отличалась от ожиданий.

«Есть много объявлений, где виден только фасад и описание. Когда получаешь дополнительные фото — шок и несоответствие тем ценам», — поделилась она.

Один из увиденных жилищ женщина назвала страшным домом, стоимость которого была неоправданно высокой.

В конце концов найти жилье помогли местные жители и старосты общин. Они подсказали варианты, которых не было в Интернете.

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Семья остановилась на доме с газовым отоплением, водоснабжением и бойлером. Рядом находятся магазин, больница, река и лес. В то же время дом нуждается в капитальном ремонте.

Отдельно женщина обратила внимание на ситуации, когда владельцы пытаются продать аварийные дома как жилье, в которое можно сразу заселяться. По ее словам, вынужденные переселенцы и так оказались в сложных обстоятельствах, ведь вынуждены искать безопасное место для себя и детей.

«Крик души просто, накипело, пока смотрела дома для родственников… Касается только тех, кто аварийный дом хочет продать как „заходи и живи“, потому что много переселенцев, потому что нужно им где-то жить, потому что все равно же купят, потому что им же некуда деваться», — пояснила автор видео.

Она уточнила, что не считает владельцев недвижимости обязанными продавать жилье подешевле. В то же время, призывала их быть честными с потенциальными покупателями: публиковать актуальные фотографии, правдиво описывать состояние дома и устанавливать цену, которая соответствует его реальному состоянию.

По мнению женщины, это помогло бы избежать напрасных поездок и не тратить время людей, которые из-за войны вынуждены искать новый дом.

Ранее говорилось, что в Сербии продают старый дом с земельным участком площадью 4 сотки за 10 тысяч евро. Недвижимость расположена в селе Брница недалеко от города Голубац: до Дуная можно добраться на автомобиле примерно за две минуты. Однако существенный нюанс — здание находится в аварийном состоянии и требует снесения до уровня подвала. К участку ведет асфальтированная дорога, собственная скважина и возможность подключения к электросети. В то же время, расходы на демонтаж и новое строительство не входят в стоимость, поэтому обустройство жилья обойдется значительно дороже.

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