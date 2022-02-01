Наклонились помочь: в Польше украинец, лежавший на полу, открыл огонь по охранникам железнодорожного вокзала

Наклонились помочь: в Польше украинец, лежавший на полу, открыл огонь по охранникам железнодорожного вокзала

Гражданин Украины вел себя неадекватно, и его задержали.

В Польше 32-летний украинец устроил стрельбу на железнодорожном вокзале в городе Лодзь на железнодорожной станции Лодзь-Фабричная.

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Об инциденте сообщают на сайте местной полиции.

Отмечается, что одна из пассажирок вокзала заметила лежавшего на полу мужчину. Она сообщила об этом охранникам станции. Те подошли проверить, что произошло, а в этот момент мужчина вскочил на ноги, достал пистолет и начал стрелять в правоохранителей. После этого стрелок скрылся.

Охранники вызвали подмогу, и стрелка задержали за пределами здания. Он был агрессивен, не реагировал на приказы, кричал и сопротивлялся.

Стрелком оказался 32-летний гражданин Украины. У него изъяли пистолет с резиновыми пулями.

Задержанный доставлен в следственный изолятор полиции. За совершенное украинцу грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в польском городе Быдгощ 26 августа 2021 года автомобиль насмерть сбил 26-летнего украинца. С момента ДТП прошло уже 4 месяца, однако никого не наказали.

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