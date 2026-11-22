Последствия атаки на Крымский мост / © Baza

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Крымский мост получил серьезные конструктивные повреждения. После серии ударов он начал терять вертикальное положение, а металл верхней части арки стал плавиться.

Об этом рассказал доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий в комментарии Новини.Live.

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Крымский мост состоит из двух отдельных конструкций – железнодорожной и автомобильной. В ходе операции украинские силы поразили участки, где сосредоточены основные конструктивные нагрузки.

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Эксперт Виктор Глеба уточнил, что 16 ноября по мосту нанесли шесть ударов. Сначала конструкция начала терять вертикальное положение – зафиксировали отклонения на шесть градусов. Впоследствии специальный боезаряд вызвал выжигание металла в верхней части арки, из-за чего он потерял проектную кривизну.

"Это уникальная на сегодняшний день операция тем, что попали в лучковую часть моста. [...] Ни одного американского, немецкого, французского боевого средства — это все украинские боевые средства поражения", — подчеркнул Глеба.

Атаки на Крымский мост — главное

Напомним, 16 ноября Крымский мост потерпел удар, из-за чего оккупанты временно перекрыли автомобильное движение, образовались пробки на около 2000 машин, а в Керчи развернули оперативный штаб. Боевая часть дрона упала на правую арку судоходного пролета со стороны Крыма, зрительно деформировав ее примерно на 15 градусов. Пострадавших нет.

А в ночь на 17 ноября в районе Крымского моста снова раздавались взрывы. После этого оккупационные власти полуострова объявили о повторной атаке и перекрытии автомобильного движения.

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В результате атаки арка автомобильной части переправы упала в воду. По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары по Крымскому мосту являются ответом на систематическое разрушение украинской инфраструктуры. Ведь Россия постоянно уничтожала мосты и железные дороги в Украине.

Ночью 19 ноября в районе Крымского моста снова раздались мощные взрывы, после чего оккупационные власти полностью перекрыли движение. В Генштабе ВСУ намекнули, что переправа окончательно потеряла статус самой длинной в Европе.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия пока не может полноценно восстановить поврежденный Крымский мост из-за потери доступа к необходимым технологиям, международных санкций и неблагоприятных погодных условий. В то же время перед оккупантами встала еще более острая проблема — разблокирование морского прохода между Азовским и Черным морями.

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