Наколол бездомную собаку на вилы и бросил в костер: полицейский из Кривого Рога избежал наказания

Наколол бездомную собаку на вилы и бросил в костер: полицейский из Кривого Рога избежал наказания

Суд прекратил рассмотрение дела.

В Кривом Роге обвиняемый в жестоком обращении с животным сотрудник полиции, который, находясь дома, наткнул вилами и бросил в костер собаку, не будет отвечать за совершенное перед законом. Суд принял решение о прекращении судебного разбирательства из-за истечения срока давности.

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Об этом сообщает "Первый городской".

Событие произошло 2 марта 2019 года. Правоохранитель Александр Руденко из Кривого Рога убирал придомовую территорию, схватил вилы и наколол на них бездомную собаку, которая на него якобы залаяла. После этого он бросил пса в костер, который развел немного раньше. Очевидцы достали животное из огня и вызвали полицию.

Правоохранитель уверял, что собака напала на его малолетнего сына, хотя очевидцы этот факт отрицают.

Спасти пса помогли волонтеры. Он выжил, но остался парализованным.

Позже в суд направили обвинительный акт, правоохранителя обвинили в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Судебные заседания по делу часто переносили, иногда из-за того, что в суде внезапно пропадал свет.

Впоследствии адвокаты обвиняемого подали ходатайство о прекращении судебного разбирательства из-за истечения срока давности согласно пункту 10, ч. 1 статьи 284.

Вчера, 16 декабря, суд провел последнее слушание и постановил удовлетворить требования защиты. Дело закрыли без приговора.

Напомним, что в Одесской области мужчина застрелил собак соседа.

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