"Наколю тебя и твою мать на вилы, как свинью": под Мелитополем взрослый мужчина преследует школьницу

Уже почти 2 года семья девушки страдает от преследований и угроз соседа.

В Степановке -1 Мелитопольского района Запорожской области взрослый человек преследует школьницу. 38-летний местный житель пишет угрозы 11-класснице и достает ее звонками с разных номеров.

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Об этом "Телеграфу" рассказала мама девушки Наталья.

По словам женщины, ее дочь Валерию преследует 38-летний мужчина, который живет неподалеку. Он звонит с разных телефонных номеров, потому что, услышав его голос, девушка их блокирует.

"Лера, ищи себе охранника, чтобы он тебя и из школы домой водил, чтобы он тебя немного даже в туалет не водил — я тебе говорю, что я е***ый на всю голову ... Я на работу не буду ходить, я все равно тебя ... ".

"Ты хоть вечером выходила гулять, а теперь, когда я буду дома, я тебя специально буду вычислять, понимаешь?».

"У тебя будет время, когда я на работе, — и все, где выйти. А так ты будешь сидеть тупо дома".

"Я начну с твоего дома. Ты сама заварила всю эту кашу, б***. Я обрежу интернет, бабушка пойдет в дом, б ***, а там дальше я натворил такой х***й, что ты, б* **, х***ь".

"Ты реально разбудила во мне зверя... Я посмотрю, когда мы будем с тобой наедине ... Я посмотрю, что ты потом будешь говорить".

"Вот теперь, Лера, я тебе реально не дам спуска — ходи и бойся".

"Средство есть ох***е — кислота называется. Вот то и сделаю".

"А еще сделаю, чтобы у тебя не было вообще никаких доказательств".

"Ты не будешь никогда свободной, понимаешь? Я этого не допущу просто-напросто".

"Я просто приду, вытащу тебя на улицу, никто не услышит. Закрою тебе рот, когда ты будешь спать, вытащу тебя на улицу и тогда там будем разговаривать"

"Я и маму твою наколю, как свинью, на вилы..."

Кроме сообщений мужчина отправил девушке видео, где видно, как он сам себя порезал (Фото 18+).

Мама девушки рассказывает, что была на заработках в Польше, но когда узнала, что ее ребенка терроризирует взрослый человек, вернулась. Она также переживает за сына, потому что неизвестно, на что способен неадекватный сосед.

11-классница Валерия рассказывает, что эта история началась 2 года назад, когда она выложила свои фотографии в соцсети, а этот человек прокомментировал, что-то типа "Красивая".

"Кто он, я тогда не знала. Но потом от разных людей узнала, что этот человек употребляет наркотики и все такое ... И я его заблокировала. А однажды этот односельчанин, будучи нетрезвым, встретил нас, когда я шла со своим другом 11-классником нашей школы, и сильно избил его. Говорил, что "я ему нравлюсь и он сделает все, чтобы этот парень не был со мной". он даже краской написал на дороге перед моим домом фразу: "я люблю Лерка безумно" и нарисовал стрелку во двор ... ", — рассказывает Валерия.

По словам девушки, тогда ее сосед проломил ее другу голову и отделалася за это админштрафом.

После того, как мама девушки уехала в Польшу на заработки, мужчина снова стал приставать к ней. Он разозлился после того, как семья Валерии обратилась в полицию.

"Я не могу спокойно спать, потому что он ночью светит в окна фонариком или лазерной указкой. Естественно, я не знаю, что он может сделать при встрече — выхватить телефон, как однажды уже было, или побить, убить, изнасиловать? И на самом деле боюсь ходить по селу один", — говорит мама девушки.

Наталья рассказывает, что мужчина приходит ночью на их двор и оставляет на подоконнике дома то колоски, то сливы, или еще что-то, чтобы все поняли, что он здесь был, он порезал москитные сетки. У окон валяются окурки, мужчина барабанит ночью в окна.

Женщина рассказывает, что преследователь звонит со своего телефона, телефона своей матери, с других сим-карт. меняет сим-карты. Нежелательные абоненты у дочери заблокированы, однако в "Антиспаме" девушка видит, когда поступали звонки от этой семьи, сколько раз звонили и с какого номера. А в июле односельчанин погубил их собаку. Ветеринар сказал, что собаку отравили. Кто отравил собаку, хозяева не догадывались и узнали об этом позже — случайно.

"Как-то моей маме позвонила мать Виктора, предупредила: "Таня, сын напился, куда пошел — наверное, к вам". Вызвали патрульных, те поймали нашего мучителя, увидев, как он во дворе светит фонариком. Убирают его, а он говорит: "Напрасно я собаку отравил, мне надо было вас всех отравить". Мама рассердилась: "За собаку — ответишь! Гори в аду!". А тот в ответ: "Чего вы на меня кричите? Вы еще попробуйте воды из колодца попить", — рассказывает женщина.

Семья боится пить воду из колодца. Также для огласки они обратились за помощью на один из центральных каналов, но после выхода передачи, ситуация не изменилась.

"Это не просто звонки на" 102 ": это когда приезжает патрульная машина, пишется заявление, ей присваивается регистрационный номер. Но обидчик дочери словно неуязвим для правоохранительных органов", — говорит Наталья.

По ее словам, патрульные каждый раз мужчины отпускают. В селе предполагают, что "отмазывает" сына мама, ранее владевшая большим магазином.

Знакомые советуют Натальи забрать дочь из села, чтобы уберечь от назойливого преследователя, объясняя, что только это спасло их родственницу, на которую также "глаз положил" тот самый Виктор. Вот только в семье без твердых доходов в настоящее время нет такой возможности.

Сам Виктор недавно придумал сделать якобы скриншоты переписки с Лерой. Чтобы убедить окружающих, что это школьница за ним бегает, да еще и требует денег.

"Позвонил мне:" Твоя дочь не дает мне покоя, я сейчас тебе все получилось ". Самое интересное, что он мне выслал эти скриншоты, когда у нас дома были тележурналисты. Но он не учел, что, во-первых, она не может так безграмотно писать, на каком уровне общается он. А во-вторых, он составлял эту переписку на своем и матери телефонах, и там в профиле другая — не Лериных фотография. и абонент подписан как "Ма". Не может же моя дочь быть подписано "ма"? Дочь сказала, что готова пройти детектор лжи, лишь бы доказать, что между ними ничего не было, и чтобы этот кошмар закончился", — рассказывает Наталья.

Расстроенная женщина рассказывает, что в ответ на ее обращение начальник райотдела полиции объясняет ситуацию: "Даже если вся эта информация благодаря телепередачам дойдет до Киева, все равно заниматься им будем мы. Но его не за что привлечь, пока не произошло никакой беды". То есть, максимум, что угрожает нашему мучителю, это штраф в 800 с чем-то гривен по административной статье. У них якобы нет доказательств, что угрозы по телефону шлет именно он. Неужели нельзя провести такую экспертизу? "

Ситуацию все же удалось сдвинуть с "мертвой точки". Несколько дней назад полиция материалы по данному факту внесла в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). В ГУ Нацполиции Запорожской области назначено служебное расследование относительно возможного бездействия сотрудников полиции при рассмотрении обращений родственников несовершеннолетней.

Напомним, что Бывшая избранница рэпера Сереги Полина Ололо, которая проиграла суд в битве за похищенных детей, рассказала, как артист издевался над ней.

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