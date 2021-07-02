Наконец может дышать сама: в Днепре из больницы выписали 4-месячную девочку, которая родилась с тяжелым пороком сердца

Наконец может дышать сама: в Днепре из больницы выписали 4-месячную девочку, которая родилась с тяжелым пороком сердца

Младенец более двух месяцев провел на ИВЛ.

В Днепре из больницы выписали 4-месячную девочку, которая родилась с тяжелым пороком сердца. Ребенка прооперировали и она прошла курс реабилитации.

Об этом сообщают в отделении детской кардиохирургии Днепра в соцсети.

"Долгожданная выписка. Через 4 месяца после рождения Машенька впервые едет домой. Девочка родилась с тяжелым пороком сердца. В связи с аплазией (отсутствием) клапана легочной артерии девочка от рождения не могла дышать самостоятельно и требовала ИВЛ и интенсивной терапии. В возрасте 1,5 месяцев ребенку проведена операция — радикальная коррекция порока сердца", — рассказали историю девочки медики.

После операция Маша 78 дней провела в реанимации, из них 68 — на ИВЛ. Сейчас у ребенка здоровое сердце и он может дышать самостоятельно.

Напомним, что в Киевском Институте рака сделали уникальную и сложную операцию 16-летнему украинском, у которого рак уничтожил почти половину костей таза. Несмотря на бешеную площадь поражения, врачи вместе с учеными и современными технологиями поставили внутрь тела украинском новые кости, сделанные на 3D-принтере.

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