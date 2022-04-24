Наконец-то можно будет снять куртки: прогноз погоды в Украине на последнюю неделю апреля

Наконец-то можно будет снять куртки: прогноз погоды в Украине на последнюю неделю апреля

Последняя неделя месяца, 25 апреля — 1 мая, в Украине будет теплой, но дождливой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 25 апреля, в западной части, днем и в северных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме запада, местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 18-23°.

26 апреля в северных, центральных областях, ночью и в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. 27 апреля без осадков, днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь. Температура ночью 6-12° (в западных областях 4-9°), днем 13-19°, в южных, восточных, 26 апреля и в центральных областях 18-24°.

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28-29 апреля в западных, северных и центральных областях ожидают кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 5-11° тепла, днем 13-19°. На выходных, 30 апреля — 1 мая, в Украине будет ожидается дождь. Температура ночью 5-7°, днем 16-21°.

В Киеве 25 апреля будет идти кратковременный дождь. Ночью и утром 25 апреля местами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 19-21°. 26 апреля кратковременный дождь (днем местами), гроза, 27-29 апреля без осадков. Температура ночью 9-11° тепла, днем 15-17°. на выходных, 30 апреля – 1 мая, в столице будет сухо. Температура ночью 9-11° тепла, днем 13-16°.