"Наконец ушли": в Сети похвастались, что в курортной Кирилловке "исчезли" медузы (видео)

"Наконец ушли": в Сети похвастались, что в курортной Кирилловке "исчезли" медузы (видео)

Медузы "ушли" с моря вблизи Кирилловки.

В курортной Кирилловке Запорожской области уменьшилось количество медуз. Отдыхающие могут спокойно идти в море и купаться.

Об этом в соцсети сообщил один из посетителей Кирилловки Евгений Гуртовенко.

"Кирилловка сегодня. Медузы ушли. Друзья наконец можно смело купаться в море! Медуз почти нет, тело не щиплет. И не так жарко. Как было", — написал отдыхающий.

В поддержку своих слов он добавил видео, на котором видно, что на берегу и в воде медуз действительно нет.

Напомним, что ранее в Азовском море фиксировали нашествие медуз. Они оккупировали море у пляжа и их тела покрыли побережье. Из-за нашествия медуз отдыхающие оставляли курорты.

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