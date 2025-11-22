Наконец-то дома: ГУР сообщило о возвращении украинцев из Беларуси и помощи Трампа

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов

Украина успешно завершила важную операцию по возвращению своих граждан , удерживавшихся на территории Беларуси. На этот раз удалось вернуть 31 гражданского гражданина – мужчин и женщин. Многим из них угрожали длительные сроки заключения за проукраинскую позицию. Среди освобожденных тяжелобольные люди и жители временно оккупированных территорий.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Кого удалось уволить

Андрей Юсов подтвердил, что все 31 гражданин уже находятся на территории Украины, где им оказывается необходимая помощь. По его словам, эти люди содержались в Беларуси в разных условиях, преимущественно из-за обвинений в помощи и содействии Украине.

Среди уволенных украинцев есть люди с тяжелыми заболеваниями, в частности больные онкологией. Также возвращены жители временно оккупированных территорий.

«В очередной раз мы показываем на весь мир, что Украина борется за своих, где бы они ни были», - отметил представитель ГУР.

Он также добавил, что подготовка к такой операции является длительным и кропотливым процессом, который начинается сразу, как только гражданин Украины оказывается в подобных обстоятельствах. Некоторые из возвращенных находились в заключении несколько лет.

Кто помог организовать возвращение украинцев

Операция по возвращению состоялась под непосредственным руководством председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Юсов отдельно отметил роль международных партнеров в содействии этой работе. Он выразил благодарность США и лично президенту Дональду Трампу за ведущую роль в организации сделки. Юсов также отметил конструктивную позицию руководства Беларуси, благодаря которой "наши граждане сегодня дома, живы и им оказывается помощь".

Кроме того, представитель ГУР поблагодарил посла США в Беларуси Джона Поула и заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы Кристофера Смита за их работу по возвращению как гражданских, так и военных украинцев с территории Беларуси и РФ. Юсов подчеркнул, что эта работа будет продолжаться, поскольку «нам нужно возвращать своих».

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины . Его пресс-секретарь сообщила, что помилование состоялось в рамках достигнутых договоренностей между Трампом и Лукашенко по просьбе украинской стороны.

Ранее стало известно, что Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для украинцев и готова обеспечить им такую же жизнь, как у белорусов.