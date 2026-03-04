Наконец-то весна или возвращение морозов: какой будет погода в Украине 8 марта — прогноз

Погода в Украине / © ТСН.ua

В воскресенье, 8 марта, Украина окажется под влиянием повышенного атмосферного давления, гарантирующего отсутствие осадков по всей территории страны. Тем не менее, температурный режим готовит украинцам настоящие сюрпризы и резкие перепады.

Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По его словам, центр антициклона разместится над северо-западом Украины — преимущественно над Волынью и Ровенщиной. Благодаря значительным прояснениям на небе, ночью столбики термометров стремительно поползут вниз и кое-где опустятся до минус 6 градусов. Так что прятать теплые вещи украинцам пока рано.

Погода в Украине

Несмотря на ночные морозы, днем 8 марта погода порадует настоящее весеннее солнце.

В целом по стране дневная температура будет колебаться в комфортных пределах +5 °… +11 °. Бесспорными лидерами из тепла станут западные области — там воздух прогреется до невероятных +14 градусов.

В то же время жителям восточных и северо-восточных регионов повезет меньше: ожидается более холодная погода, только от +2 ° до +8 °.

Погода в Киеве

Столица и Киевская область проведут праздничное воскресенье без дождей и снега. В Киеве ночная температура будет балансировать на границе 0-2°, а днем весеннее солнце согреет город до +8°.

В Киевской области температурные «качели» будут несколько ощутимее: от 0°…-5° ночью до +5°…+10° в дневные часы.

