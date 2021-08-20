Накормили 250 собак: в Хмельницком молодоженам вместо цветов на свадьбу гости принесли корм для животных

Накормили 250 собак: в Хмельницком молодоженам вместо цветов на свадьбу гости принесли корм для животных

На праздник пришло 85 гостей, каждый из них принес большую упаковку собачьего корма.

В г. Хмельницький молодожены попросили гостей вместо букетов принести на свадьбу корм для животных. После празднования молодые люди передали еду в приют для животных, в котором находится 250 собак.

Об этом пишет "Общественное".

Олег и Ольга Баранниковы вместо свадебных фото с цветами имеют фотографии с кормом для животных, который они попросили принести вместо букетов. Мужчина рассказал, что идею с кормом предложила его жена и он согласился.

На праздник пришло 85 гостей, каждый из них принес большую упаковку собачьего корма. Ольга рассказала, что она очень любит четвероногих, у нее есть три собаки, поэтому она хотела сделать доброе дело для бездомных животных.

"В основном, удивлялись пожилые люди, переспрашивали, не шутка ли это. А так, в принципе, нет. Молодежь уже понимает, поддерживает", — рассказала Ольга.

Пара отдала корм Староконстантиновскому приюту, в котором находится 250 собак. Волонтер, который занимается животными рассказал, что очень обрадовался подарку, поскольку собакам нужно много еды.

Суспільне

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