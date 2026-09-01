Накроет ли мероприятие Украины волна массированных атак РФ: эксперт дал ответ

Война / © Associated Press

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Несмотря на то, что российские реактивные беспилотники периодически долетают до западных областей Украины, эти атаки носят преимущественно показательный характер. Основной мишенью для россиян остается Киев.

Об этом в комментарии «Эспрессо» сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

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Атаки РФ западнее Украины — чего ожидать

На вопрос, угрожают ли западу Украины такие же массированные атаки дронов, как Киеву, аналитик ответил: враг намеренно концентрирует удары, чтобы добиться максимального психологического и информационного эффекта.

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«Им, прежде всего, нужно демонстративно исключить столицу из нормального функционирования, чтобы она перестала быть жизнеспособным городом. Большинство усилий направлено именно на Киев, ведь проблемы в столице имеют гораздо больший общественный резонанс по сравнению с другими городами. Удары по Западной Украине — это, вероятно, определенные демонстративные шаги, чтобы показать европейцам: „мы можем достать и сюда“. Однако я думаю, что враг прежде всего будет концентрировать весь свой потенциал именно против столицы», — объяснил Сергей Згурец.

Отдельно военный эксперт отметил, что Россия наращивает темпы производства реактивных беспилотников. По его мнению, эта тенденция требует от Украины пересмотра целей для дальнобойных ударов.

Эксперт советует не тратить дроны на второстепенные цели в РФ, например обычные склады. Вместо этого украинским силам следует бить по местам запуска и российским заводам, где производят эти беспилотники.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 1 сентября российская армия массированно атаковала Украину. В частности, враг нанес ракетные удары по Киеву, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилая застройка в пяти районах.

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Также 1 сентября в Подольском районе Киева из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул пожар на 14-15 этажах 16-этажного дома, в результате чего пострадали три человека.

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