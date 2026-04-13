Накроет ли Украину пыль из Сахары: синоптики дали точный прогноз

пыль из Сахары / © Фото из открытых источников

Реклама

В последние дни сразу несколько сервисов оповещения о погоде опубликовали прогноз, по которому Украину должно засыпать пылью из пустыни Сахары. По предварительным данным, перенесение африканской пыли должно было накрыть сначала Европу, а затем Украину. Однако синоптики поделились, что ожидать огромных потоков пыли из Сахары в Украине не стоит.

В Укргидрометцентре объяснили подробнее, засыплет ли Украину африканской пылью в ближайшие дни.

Надвигается ли на Украину пыль из Сахары

Синоптики получили много вопросов от людей о том, надвигается ли пылевая буря из Сахары на Украину.

Реклама

«По спутниковым данным EUMETSAT, сейчас в воздушном пространстве над Средиземным морем действительно наблюдается перенос незначительного количества пыли в направлении юга Италии», — пишут в Укргидрометцентре.

Однако в ближайшие двое суток над Украиной будут преобладать северо-западные воздушные потоки. Они не будут способствовать распространению пыли из Сахары в Украине.

16 апреля изменится движение воздушных масс в сторону запада. Это может спровоцировать появление незначительного количества пыли на западе Украины.

Несмотря на все, возможные концентрации пыли не повлияют на качество воздуха в Украине и западных областях.

Реклама

Как пески Сахары влияют на погоду в разных странах

Напомним, пустынные пески Сахары могут оказать серьезное влияние на погоду и события в разных странах — и даже за тысячи километров.

Пыльные бури недавно парализовали популярные морские курорты в Турции. В эпицентре стихии оказались Алания и Анталия.

А в Греции из-за песков произошло ненастье — погиб мужчина. Остров Крит оказался в эпицентре красной пылевой бури.