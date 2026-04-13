Накроет ли Украину пыль из Сахары: синоптики дали точный прогноз
Украинцев встревожили прогнозы о пыли из Сахары. Синоптики объяснили, дойдет ли он до страны и чего ждать в ближайшие дни.
В последние дни сразу несколько сервисов оповещения о погоде опубликовали прогноз, по которому Украину должно засыпать пылью из пустыни Сахары. По предварительным данным, перенесение африканской пыли должно было накрыть сначала Европу, а затем Украину. Однако синоптики поделились, что ожидать огромных потоков пыли из Сахары в Украине не стоит.
В Укргидрометцентре объяснили подробнее, засыплет ли Украину африканской пылью в ближайшие дни.
Надвигается ли на Украину пыль из Сахары
Синоптики получили много вопросов от людей о том, надвигается ли пылевая буря из Сахары на Украину.
«По спутниковым данным EUMETSAT, сейчас в воздушном пространстве над Средиземным морем действительно наблюдается перенос незначительного количества пыли в направлении юга Италии», — пишут в Укргидрометцентре.
Однако в ближайшие двое суток над Украиной будут преобладать северо-западные воздушные потоки. Они не будут способствовать распространению пыли из Сахары в Украине.
16 апреля изменится движение воздушных масс в сторону запада. Это может спровоцировать появление незначительного количества пыли на западе Украины.
Несмотря на все, возможные концентрации пыли не повлияют на качество воздуха в Украине и западных областях.
Как пески Сахары влияют на погоду в разных странах
Напомним, пустынные пески Сахары могут оказать серьезное влияние на погоду и события в разных странах — и даже за тысячи километров.
Пыльные бури недавно парализовали популярные морские курорты в Турции. В эпицентре стихии оказались Алания и Анталия.
А в Греции из-за песков произошло ненастье — погиб мужчина. Остров Крит оказался в эпицентре красной пылевой бури.