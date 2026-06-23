Накроет ли Украину жара до +40: синоптик объяснила, чего ожидать

Жара / © Credits

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Аномальная жара, которой страдает Западная Европа, не распространится на Украину. В ближайшие дни в стране будет сохраняться нормальная для середины лета температура воздуха.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала в проекте "Теперь главное" на Эспрессо.

По ее словам, нынешнюю погоду в Украине нельзя назвать жаркой. Температура воздуха остается приемлемой для этого периода лета.

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"У нас не мороз, это правда, но сейчас в пределах Украины приемлемая, нормальная температура воздуха", - отметила Диденко.

Синоптик объяснила, что основная волна сильной жары сейчас охватила страны Западной, Центральной и Южной Европы. В то же время, по ее прогнозу, эта жара остановится перед украинскими границами.

"Эта жара просто лютая, немилосердная. Она распространяется и просто предстанет перед украинскими границами. И эта жара не дойдет до Украины", - сказала она.

Диденко добавила, что Украина уже начинает пересекать холодный атмосферный фронт. Именно он несколько смягчит температуру, в частности в западных и северных областях.

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По словам синоптика, сейчас в Украине фиксировали около 30–31 градусов тепла, местами до 32 градусов. Для середины лета это нормальная, а не аномальная температура.

"Это абсолютно нормальная температура воздуха. То есть это нормальная жара, не чрезвычайная", - объяснила Диденко.

В то же время в Западной Европе ситуация значительно более сложная. Особенно от жары страдает Франция, где температура уже достигала 40-42 градусов. По предварительным прогнозам, такая погода может занять более недели.

Синоптик отметила, что в Украине в ближайшие дни не прогнозируют чрезвычайную жару. Ожидается приемлемая для сезона температура, а также периодические кратковременные дожди.

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Прогноз погоды на 23 июня.

Синоптики предупредили о резкое изменение погоды в Украине 23 июня. Столбики термометров в северных и некоторых западных регионах покажут от +24 до +29 градусов. На юге и юго-востоке будет жара – там ожидается около +32 градусов.

В Киеве и Киевской области ожидается комфортная погода без дневных осадков. Температура воздуха опустится до +27…+28 градусов.

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