Накроют дожди: какой будет погода в Одессе в ближайшие дни

Накроют дожди: какой будет погода в Одессе в ближайшие дни

Небольшие морозы еще будут держаться, но только ночью.

Синоптики прогнозируют осадки, в частности 22 февраля, по всей Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Во вторник, 22 февраля, в Одессе будет облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки по всей области. По данным синоптиков, в Одессе днем столбик термометра продержится на отметке от +8 до +10 градусов по Цельсию. Утром температура будет колебаться от +4 до +6 градусов. Также прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

23 февраля ожидают переменную облачность. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 7-12°С тепла.

24 и 25 февраля будет без существенных осадков. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла.

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Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.

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