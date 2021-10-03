Накрыло из гранатометов и минометов: боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов

Накрыло из гранатометов и минометов: боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Военные формирования Российской Федерации 3 октября два раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Так, оккупанты стреляли в направлении Лебединского. Огонь вели со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Били и рядом с Водяным под Приазовьем. Наши позиции боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. Наши защитники открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", — подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, что боевики в Донбассе стреляли из минометов и пулеметов: ранение получил боец.

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