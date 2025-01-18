Наладил наркотрафик из СИЗО: в Кривом Роге разоблачили наркокартель "Двадцатовские"

Полиция завершила досудебное расследование по делу криворожского наркокартеля "Двадцатовские", участники которого поставляли наркотики по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В преступную организацию входило шесть групп, которые занимались поставками наркотиков по всей Украине. После ликвидации картеля в 2023 году, один из заключенных смог восстановить наркотрафик из изолятора, наладив поставки психотропов из Египта и производство метамфетамина в Кривом Роге, привлекая 11 сообщников "с воли". Участникам синдиката грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"Полицейские выяснили, что в течение года лидер местной наркомафии заработал почти миллион долларов. Часть средств он легализовал через покупку 44-х автомобилей и организовал собственную службу такси, а остальные — направил на развитие наркобизнеса. Для конспирации он приказал своим сообщникам работать по схеме разложения "мастеркладов", которые попадали в руки проверенных оптовых клиентов, а расчет проводить исключительно криптовалютой", — говорится в сообщении.

К операции по ликвидации наркокартеля было привлечено 700 правоохранителей. В результате обысков изъято 250 кг наркотиков стоимостью более 98 миллионов гривен, "Криптоферму", оружие и 65 автомобилей на более 1 млн долларов и более 3 млн гривен в разной валюте. Задержаны 12 организаторов и участников преступной группы, которые сейчас получили подозрения за незаконное производство и сбыт наркотиков, участие в преступной организации и отмывание денег.

Все материалы переданы в суд, и злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали наркодилера с каннабисом на 7 миллионов гривен.

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